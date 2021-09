Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,8 procent tot 463,91 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,7 procent op 15.616,00 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,0 procent op 6.583,62 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,3 procent lager op 7.016,49 punten.

De beurzen daalden, waarbij opviel dat vooral retail-, reis- en vrijetijdsaandelen het moeilijk hadden. Luxemerken stonden voor de tweede dag op rij onder druk, vanwege zorgen over de verspreiding van de detaltavariant van het coronavirus in Azië.

De zorgen hebben even de overhand, nu aanjagers ontbreken, zei marktanalist Randy Federick van Charles Schwab, hoewel hij verwacht dat de aandelenmarkt dit jaar zal blijven stijgen. "We zijn ongeveer drie weken verwijderd van het volgende cijferseizoen", merkte hij op.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de industriële productie in de eurozone in juli is gestegen met 1,5 procent, terwijl economen rekenden op een plus van slechts 0,6 procent.

De Britse prijzen stegen in augustus verder, met consumentenprijzen die op maandbasis meer opliepen dan voorzien en producentenprijzen die net iets minder stegen dan in juli. Op jaarbasis steeg de Britse inflatie met 3,2 procent. De Franse consumentenprijzen stegen in augustus met net geen 2 procent op jaarbasis.

De euro/dollar noteerde op 1,1819. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1804 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1802 op de borden.

Olie noteerde dinsdag tot 3,0 procent hoger, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week met miljoenen vaten zijn gedaald.

Bedrijfsnieuws

Deliveroo heeft een overeenkomst gesloten met Amazon, waardoor Amazon Prime-klanten geen bezorgkosten hoeven te betalen voor bepaalde bestellingen bij Deliveroo. Just Eat Takeaway.com verwacht niet dat dit een impact zal hebben voor de Nederlandse maaltijdbezorger. De koers van het aandeel Deliveroo daalde 0,9 procent. Just Eat Takeaway verloor 4,5 procent.

Hennes & Mauritz heeft in het afgelopen kwartaal de omzet flink zien aantrekken. Het aandeel van het Zweedse modemerk noteerde 3,1 procent lager. De Spaanse sectorgenoot Inditex wist in het afgelopen kwartaal de gunstige trend door te zetten en daarmee over het eerste halfjaar weer zwarte cijfers weten te schrijven. Inditex daalde 1,7 procent.

Ryanair is van plan 5.000 nieuwe piloten en cabinepersoneel aan te nemen in de komende vijf jaar, zo maakte de Ierse prijsvechter dinsdag bekend. Het aandeel verloor 0,5 procent.

ArcelorMittal steeg in Parijs 4,6 procent, na een positief rapport van Deutsche Bank over de staalsector. Total steeg ruim 2,0 procent, profiterend van de hogere olieprijs. BP steeg in Londen 3,1 procent en in Amsterdam werd Royal Dutch Shell 2,0 procent duurder.

In Parijs was Alstom de grootste daler met een koersverlies van bijna 5,0 procent verloor. Atos leverde 4,0 procent in.

In Frankfurt gingen BMW en Deutsche Post aan kop met winsten van circa 0,8 procent, terwijl Adidas en RWE onderaan bungelden met verliezen van bijna 3,0 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent hoger op 4.456,86 punten. De Dow Jones index steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde vlak.