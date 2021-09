Damrak sluit lager na mijlpaal op 800 punten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, nadat de AEX-index voor het eerst door de grens van 800 punten schoot, om dan weer iets terug te vallen.

De AEX-index sloot 0,37 procent lager op 794,76 punten. De Midkap-index daalde 0,79 procent tot 1.086,41 punten en de AScX-index verloor 0,60 procent tot 1.386,93 punten.

Een koersstijging van ASML hielp de Amsterdamse hoofdgraadmeter woensdagochtend door de barrière van 800 punten. Uiteindelijk leverde ASML de winst in en zakte de AEX-index ook weg.

Een rapport van Bank of America meldde dinsdag dat fondsbeheerders zich zorgen maken over hogere grondstoffenkosten die tot margedruk kunnen leiden, zei Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger. Maar het Amerikaanse inflatiecijfer van dinsdag viel nog wel mee en Zwanenburg maakt zich nog niet veel zorgen. "Het sentiment is wisselvallig".

Inderdaad is er sinds oktober vorig jaar geen correctie van meer dan vijf procent geweest, maar de vermogensbeheerder zei daar niet zo door gealarmeerd te zijn. Door de waanzinnig hoge groeicijfers van bedrijven zijn de waarderingen volgens hem dit jaar relatief minder hoog dan ze eerder waren. Zwanenburg ziet een paradoxale houding bij commentatoren, die vinden dat het eigenlijk niet kan, dat het zo goed gaat.

Investment manager Simon Wiersma van ING zei dat het Amerikaanse inflatiecijfer dinsdag weliswaar meeviel, maar dat prijzen die niet aan de heropening van de economie zijn gerelateerd wel degelijk stijgen. Er zou dus wel inflatiedruk zijn.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zal de inflatiedip sowieso niet veel impact hebben op de timing van tapering door de Federal Reserve, die vooral naar de arbeidsmarkt kijkt.

De euro/dollar noteerde op 1,1819. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1807 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1821 op de borden.

De olieprijzen stegen 3 procent, na een sterke daling van de olievoorraden. De Amerikaanse handelsvoorraad daalde met 6,4 miljoen tot 417 miljoen.

De OESO meldde een vertraging van de groei van de wereldeconomie tot 0,4 procent in het tweede kwartaal, van 0,9 procent in de eerste drie maanden.

De Amerikaanse industriële productie groeide in augustus iets minder sterk dan een maand eerder. In China liet dit cijfer een groeivertraging zien, maar in de eurozone was juist sprake van een versnelling. De importprijzen daalden met 0,3 procent, waar een stijging met 0,2 procent was verwacht.

De Empire State Index, voor de industriele activiteit in de regio New York, veerde in september op, na de terugval in augustus. In juli werd nog een record gemeld.



Stijgers en dalers

Grondstoffenfondsen Shell en ArcelorMittal waren de winnaars in de AEX.

ArcelorMittal kreeg een positief sectorrapport en werd 4,5 procent meer waard. Shell profiteert van de hogere olieprijs en sloot 2 procent hoger.

ASML sloot 1,1 procent lager, ondanks een hoger koersdoel van UBS. "Het aandeel is dit jaar zo enorm gestegen, dan zegt zo'n daling niet veel", zei Zwanenburg.

Just Eat Takeaway.com leverde 4,5 procent in na negatief nieuws voor maaltijdbezorgers uit New York. De stad wil de bedrijfstak inperken en eist onder andere dat restauranthouders maandelijks de contactgegevens mogen opvragen van klanten die online bij ze hebben besteld. Het Amerikaanse DoorDash spande een rechtszaak aan.

Internetfonds Prosus verloor ook terrein, maar betaalbedrijf Adyen steeg.

In de AMX verloor AMG 2 procent. Van Eck Associates bouwde een belang op van 3,10 procent.

Grondstoffengerelateerde fondsen OCI en Aperam wonnen 2 procent.

JDE Peet's verloor 0,5 procent. Mondelez International maakt zijn belang te gelde door converteerbare obligaties ter waarde van 300 miljoen euro te verkopen. ING ziet de obligatie-uitgifte als een slimme manier van Mondelez om het belang in JDE Peet's te gelde te maken zonder aandelen van de koffieketen te hoeven verkopen.

Het lokaal genoteerde Morefield won 3 procent. De winst kwam afgelopen halfjaar uit op 275.000 euro tegen een verlies van 44.000 euro een jaar eerder.