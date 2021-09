Hogere start Wall Street in de maak

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen woensdag af op een hogere opening, bescheiden herstellend na de dalingen in de voorgaande dagen.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor de openingsbel tot 0,1 procent in het groen en technologie-index Nasdaq lijkt 0,2 procent hoger te openen.

De aandelenmarkten gaan in september tot nog toe omlaag op zorgen over een aanstaande beurscorrectie, nadat de koersen het grootste deel van het jaar onvermoeibaar omhoog marcheerden.

Terwijl de zorgen over de hoge waarderingen toenemen, zijn er signalen dat het economische herstel na de coronacrisis langzamer zal verlopen dan eerder werd gedacht. De besmettelijke deltavariant van het virus, een economische terugval in China en problemen in de aanvoerketens drukken de stemming.

"De zorgen zijn verschoven van de Federal Reserve die het herstel voortijdig de kop in kan drukken naar zorgen over de kracht van het economische herstel", zei Sebastian Mackay van Invesco. Hij zegt dat hij zich ingedekt heeft tegen volatiliteit op de beurzen met put-opties.

De OESO meldde een vertraging van de groei van de wereldeconomie tot 0,4 procent in het tweede kwartaal, van 0,9 procent in de eerste drie maanden.

De Amerikaanse industriële productie in augustus is volgens de voorspelling van economen is gestegen. Het cijfer wordt kort voor opening van de Amerikaanse beurs gepubliceerd. In China liet dit cijfer een groeivertraging zien, maar in de eurozone was juist sprake van een versnelling.

De Empire State Index, voor de industriele activiteit in de regio New York, veerde in september op tot 34,3, na de terugval in augustus tot 18 punten. In juli werd nog een record van 43 punten gemeld. De importprijzen zijn in augustus gedaald, met 0,3 procent, waar een stijging met 0,2 procent was verwacht.

De olieprijs steeg. Een oktoberfuture West Texas Intermediate liep met 1,4 procent op tot 71,47 dollar, terwijl een novemberfuture Brent 1,4 procent duurder werd op 74,58 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,1823. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,1807 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Beursnieuweling Weber-Stephen Products zag de winst sterk dalen in het afgelopen kwartaal, door een herwaardering van personeelsopties, terwijl de omzet steeg dankzij een aanhoudend sterke vraag naar barbecues. Het aandeel lijkt 6 procent hoger te openen.

Microsoft heeft het dividend met 11 procent verhoogd en gaat voor van maar liefst 60 miljard dollar eigen aandelen inkopen. Het aandeel staat voorbeurs op een winst van 1,4 procent.

De nieuwe iPhone 13-serie van Apple krijgt gunstige recensies in China, dankzij de concurrerende prijs, hoewel de concurrentie en aanvoerproblemen uitdagingen blijven in één van de belangrijkste markten voor Apple. Het nieuwe model lijkt veel op het vorige, maar de camera, rekenkracht en batterij zijn verbeterd. Het aandeel Apple lijkt licht hoger te openen.

Facebook ligt onder vuur nadat The Wall Street Journal onthulde dat het bedrijf weet dat zijn Instagram-app een schadelijke invloed heeft op sommige jonge gebruikers. Dit werd naar buiten gebracht door een klokkenluider bij Facebook en senatoren eisen nu meer informatie. "Dit is misschien maar het topje van de ijsberg", schrijven ze.

Pagaya Technologies is dichtbij een beursgang via een beursvehikel, die het fintechbedrijf op 9 miljard dollar waardeert. Het bedrijf uit New York en Tel Aviv gebruikt kunstmatige intelligentie om mensen meer ruimte te geven om geld te lenen.

Slotstanden

De S&P 500 index verloor dinsdag 0,6 procent tot 4.443,05 punten, de Dow Jones-index daalde 0,8 procent naar 34.577,57 punten en technologie-index Nasdaq zakte 0,5 procent en sloot de handelsdag af op 15.037,80 punten.