OESO ziet groei wereldeconomie vertragen

(ABM FN-Dow Jones) De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling zag de groei van de mondiale economie in het tweede kwartaal op kwartaalbasis vertragen, maar signaleerde wel de nodige regionale verschillen. Dit maakte de Oeso woensdag bekend.

In de eerste drie maanden van het jaar nam de omvang van de wereldeconomie met 0,9 procent toe, in het tweede kwartaal was dit nog maar 0,4 procent.

De hele G20-groep liet een groei van 0,7 procent zien in het tweede kwartaal. De economie van het Verenigd Koninkrijk zat in het eerste kwartaal nog onder nul met een krimp van 1,6 procent, maar in het tweede kwartaal van dit jaar nam de omvang van de economie toe met 4,8 procent.

In de VS groeide de economie afgelopen kwartaal met 1,6 procent, een kleine verbetering ten opzichte van de 1,5 procent in de eerste drie maanden van dit jaar.

Duitsland liet een plus zien van 1,6 procent tegen een krimp van 2,0 procent in de eerste drie maanden en Japan toonde een groei van 0,5 procent tegen een krimp van 1,1 procent.

Onder de landen die ook deel uitmaken van de zogeheten G20-groep kromp de economie van Canada met 0,3 procent na een groei van 1,4 procent in het eerste kwartaal, van India met 10,2 procent na een groei met 2,3 procent en van Brazilië met 0,1 procent na een groei met 1,2 procent.

Verder groeide de economie van Turkije in het tweede kwartaal met 0,9 procent, na een groei van 2,2 procent in het eerste kwartaal. Zuid-Korea zag de economie met 0,8 procent groeien tegen een plus van 1,7 procent in de eerste drie maanden van dit jaar.

China zat in het tweede kwartaal op een groei van 1,3 procent, waar het over het eerste kwartaal niet verder kwam dan een plus van 0,4 procent.

De omvang van de economie van het Verenigd Koninkrijk zit overigens volgens de organisatie nog altijd 4,4 procent onder het niveau van voor de uitbraak van de coronapandemie. India spant wat dit betreft de kroon met een min van 8,1 procent. Italië is een goede derde met een economische omvang die nog 3,8 procent moet goedmaken wil deze weer op het peil van 2019 aanlanden.