Europese beurzen licht in mineur rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag overwegend licht lager in een markt die geen aanleiding ziet de handdoek in de ring te gooien en daarmee lijkt te wachten op nieuwe impulsen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een verlies van 0,1 procent op 467 punten. De Duitse DAX liet een min zien van eveneens 0,1 procent op 15.707,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 0,2 procent met een stand van 6.637,43 punten. De Britse FTSE won woensdag 0,2 procent naar 7.046,27 punten. De Britse prijzen stegen in augustus verder, met consumentenprijzen die op maandbasis meer opliepen dan voorzien en producentenprijzen die net iets minder opliepen dan in juli. Op jaarbasis steeg de Britse inflatie met 3,2 procent. De Franse consumentenprijzen stegen over augustus met net geen 2 procent op jaarbasis, een bevestiging van een eerdere, voorlopige berekening. De industriële productie in de eurozone steeg met 1,5 procent. Er was door economen slechts gerekend op een plus van 0,6 procent. De Verenigde Staten publiceren vanmiddag ook de industriële productie. Daarvoor wordt een stijging op maandbasis verwacht van 0,5 procent tegen een stijging met 0,9 procent in juli. Overige macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten betreffen vanmiddag de importprijzen over augustus, de Empire State-index en de wekelijkse olievoorraden. Olie noteerde woensdag hoger. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 1,6 procent in het groen op 71,58 dollar, terwijl voor een november-future Brent 74,68 dollar werd betaald, een stijging van 1,7 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1823. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1814 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1807 op de borden.



Bedrijfsnieuws Deliveroo heeft een overeenkomst gesloten met Amazon, waardoor Amazon Prime-klanten geen bezorgkosten hoeven te betalen voor bepaalde bestellingen bij Deliveroo. Just Eat Takeaway.com verwacht niet dat dit een impact zal hebben voor de Nederlandse maaltijdbezorger. De koers van het aandeel Deliveroo noteerde woensdag 0,7 procent hoger en die van JET juist 4,7 procent lager. Hennes & Mauritz heeft in het afgelopen kwartaal de omzet flink zien aantrekken. Het aandeel van het Zweedse modemerk noteerde desondanks 3,1 procent lager. De Spaanse sectorgenoot Inditex wist in het afgelopen kwartaal de gunstige trend door te zetten en daarmee over het eerste halfjaar weer zwarte cijfers weten te schrijven. Inditex noteerde 2,2 procent lager. Ryanair is van plan 5.000 nieuwe piloten en cabinepersoneel aan te nemen in de komende vijf jaar, zo maakte de Ierse prijsvechter dinsdag bekend. Het aandeel noteerde 0,9 procent lager. In Frankfurt voerde de koers van het aandeel Fresenius de reeks van koersdalingen aan met een verlies van 2,5 procent. Koerswinsten kwamen niet hoger dan net boven het procent. Parijs zag de koers van het aandeel LVMH 2,7 procent zakken, terwijl deze Alstom 2,5 procent daalde. De koers van het aandeel ArcelorMittal steeg 1,9 procent, na een positief rapport van Deutsche Bank over de staalsector. Stellantis won met 2,2 procent zelfs nog iets meer. De overige plussen bleven daar flink op achter. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen. De S&P 500 index verloor dinsdag 0,6 procent tot 4.443,05 punten, de Dow Jones-index daalde 0,8 procent naar 34.577,57 punten en technologie-index Nasdaq zakte 0,5 procent en sloot de handelsdag af op 15.037,80 punten. Bron: ABM Financial News

