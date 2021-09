Valuta: euro stabiel ten opzichte van dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag relatief dicht op 1,1800 dollar, ook al waren de Amerikaanse consumentenprijzen over augustus, die dinsdag naar buiten kwamen, geen aanleiding voor rentezenuwen. "Nu lijkt het er wel op dat de Amerikaanse inflatie niet terugvalt naar niveaus van om en nabij de 2 procent", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "De Federal Feserve van Cleveland publiceerde dinsdag over augustus ook een onderliggende inflatie en daarin tekent zich een trend af die er op lijkt te duiden dat de inflatie wel afneemt, maar niet naar het oude peil terugkeert. De cijfers van de Cleveland-Fed laten zien dat de inflatie een breder draagvlak krijgt en niet alleen wordt veroorzaakt door oplopende grondstofprijzen", legde de marktanalist uit. Rabobank verwacht nog altijd dat de Federal Reserve later deze herfst een inperking van de inkoop van obligaties aankondigt, te beginnen in de loop van het volgend jaar Voor vandaag is de industriële productie van de Verenigde Staten over augustus wat Koopman betreft het cijfers om in de gaten te houden, zeker in combinatie met de detailhandelsverkopen, die donderdag verschijnen. Voor de productie wordt een stijging op maandbasis verwacht van 0,5 procent tegen een stijging met 0,9 procent in juli. De Britse prijzen stegen in augustus verder, met consumentenprijzen die op maandbasis meer opliepen dan voorzien en producentenprijzen die net iets minder opliepen dan in juli. De Franse consumentenprijzen stegen over augustus met net geen 2 procent op jaarbasis, een bevestiging van een eerdere, voorlopige berekening. Van de eurozone kwam over juli de industriële productie naar buiten, die met 1,5 procent meer bleek te zijn gestegen dan met de verwachte 0,6 procent op maandbasis. Overige macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten betreffen vanmiddag de importprijzen over augustus, de Empire State-index en de wekelijkse olievoorraden. De euro noteerde woensdag 0,1 procent hoger op 1,1823 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8550 Britse pond. Het Britse pond steeg woensdag 0,1 procent en noteerde op 1,3827 dollar. Bron: ABM Financial News

