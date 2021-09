Industrie eurozone groeit harder dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De industriële productie in de eurozone is in juli meer dan verwacht gestegen. Dit bleek woensdag uit cijfers van statistiekbureau Eurostat. De productie, aangepast voor seizoensinvloeden, nam in juli met 1,5 procent toe ten opzichte van juni. Er was vooraf door economen gerekend op een stijging van 0,6 procent. In juni daalde de productie op maandbasis nog met 0,1 procent. Ten opzichte van een jaar eerder nam de industriële productie in juli zelfs toe met 7,7 procent. Hier was een toename van 6,0 procent voorspeld. Bron: ABM Financial News

