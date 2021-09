AEX breekt even door 800 punten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag voor het eerst in de geschiedenis door de kaap van 800 punten geschoten, om vervolgens weer iets terug te vallen. Rond de klok van elf uur koerste de AEX 0,2 procent hoger op 799,57 punten.

Niet eerder stond de Amsterdamse hoofdgraadmeter zo hoog. Onder meer een koersstijging van ASML met 1,2 procent, hielp de AEX woensdagochtend vooruit. Omringende beurzen lieten vanochtend juist bescheiden verliezen optekenen.

Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat Amerikaanse inflatiecijfers dinsdag weliswaar meevielen, maar dat de inflatiedruk nog niet lijkt afgenomen. "De prijzen van componenten die niet gerelateerd zijn aan een heropening van de economie stegen met gemiddeld 0,35 procent, de sterkste stijging sinds ten minste eind 2016. Er is dus wel degelijk inflatiedruk, terwijl tegelijkertijd een aantal sectoren, waaronder de reis- en vrijetijdssector last hebben van de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus", aldus Wiersma.

"Beleggers zijn van mening dat het glas halfleeg is, ondanks dat deze inflatiecijfers exact zijn waar zij op hoopten", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Hoewel de dip in de inflatie de taperingplannen in theorie kan vertragen, zal dit in de praktijk de visie van de Federal Reserve nauwelijks beïnvloeden. De Fed heeft al aangegeven dat het zich vooral richt op de ontwikkelingen op de banenmarkt."

De euro/dollar noteerde op 1,1823. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1807 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1821 op de borden. De olieprijzen stegen met 1,0 procent.

Op macro-economisch vlak kijken beleggers onder meer naar de wekelijkse hypotheekaanvragen en importprijzen uit de Verenigde Staten. Ook staat de Empire State-index op de rol. Vanochtend bleek al dat de Chinese detailhandelsverkopen en industriële productie minder hard dan voorzien zijn gestegen in augustus. De Franse consumentenprijzen stegen in augustus met 1,9 procent op jaarbasis, na een stijging met 1,2 procent in juli. De Britse inflatie steeg in augustus zelfs naar 3,2 procent,

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won NN Group 1,5 procent en ASML 1,2 procent. UBS verhoogde het koersdoel voor ASML, in aanloop naar een beleggersdag, naar 740 euro. Just Eat Takeaway.com leverde juist 4,3 procent in.

In de AMX won AMG 0,4 procent. Van Eck Associates heeft voor het eerst een belang in AMG gemeld van 3,10 procent. Flow Traders steeg 1,9 procent. JDE Peet's verloor 2,3 procent. Mondelez International is gestart met het te gelde maken van zijn belang in JDE Peet's met het aanbod van converteerbare obligaties ter waarde van 300 miljoen euro. ING ziet de obligatie-uitgifte als een slimme manier van Mondelez om het belang in JDE Peet's te gelde te maken zonder direct aandelen van de koffieketen te hoeven verkopen.

Onder de kleinere aandelen steeg CTP met 1,4 procent, terwijl Brunel 1,3 procent verloor.

Het lokaal genoteerde Morefield won 9 procent. De winst kwam afgelopen halfjaar uit op 275.000 euro tegen een verlies van 44.000 euro een jaar eerder.