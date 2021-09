'Evergrande betaalt geen rente' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Evergrande Group zal geen rentebetalingen doen aan het einde van deze maand. Deze boodschap heeft het Chinese ministerie van Huisvesting gegeven aan de grote Chinese banken, aldus bronnen van Bloomberg. Op 20 september zou er een betaling moeten plaatsvinden, maar die wordt overgeslagen. Evergrande is volgens Bloomberg nog altijd in gesprek met de banken om tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld door leningen te verlengen of door te rollen. Bron: ABM Financial News

