Stevige verbetering resultaat voor Morefield

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Morefield heeft in de eerste zes maanden van 2021 een positief resultaat geboekt. Dit bleek woensdag uit cijfers van de genoteerde onderneming. De winst kwam uit op 275.000 euro tegen een verlies van 44.000 euro een jaar eerder. Aan het eind van het eerste halfjaar beschikte Morefield over een eigen vermogen van 2,48 miljoen euro tegen 2,06 miljoen euro aan het einde van 2020. Belangen In juli 2021 is dit belang in Almunda Professionals, het voormalige Novisource, uitgebreid van ongeveer 16,9 naar bijna 30 procent. Almunda keerde begin juni een dividend uit van 0,05 euro per aandeel. Outlook Morefield verwacht over geheel 2021 een positief resultaat te behalen, mede dankzij de positieve ontwikkelingen bij Almunda Professionals. Morefield ziet goede mogelijkheden en investeringskansen. Als het tot een nieuwe investering komt, zal het bedrijf de zittende aandeelhouders van de vennootschap om goedkeuring vragen. Het aandeel Morefield noteerde woensdag op een groen Damrak nog onveranderd op 0,33 euro. Bron: ABM Financial News

