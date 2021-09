Inditex schrijft weer zwarte cijfers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Inditex

(ABM FN-Dow Jones) Inditex heeft in het tweede kwartaal de gunstige trend kunnen doorzetten en daarmee over het eerste halfjaar weer zwarte cijfers weten te schrijven. Dit maakte het Spaanse modehuis woensdag bekend. De omzet van Inditex liet een stijging zien van 50 procent naar 11,94 miljard euro. Via internet werd de stijgende trend in de omzet volgehouden met een plus van 36 procent, nadat het modebedrijf zich meer concentreerde op het internetkanaal, mede als gevolg van de coronacrisis waardoor veel winkels hun deuren gesloten moesten houden. De brutomarge steeg met 170 basispunten naar 57,9 procent. Het operationele resultaat (EBITDA) onderging over de verslagperiode een ruime verdubbeling van 1,49 miljard euro over de eerste zes maanden van 2020 naar 3,1 miljard euro afgelopen halfjaar. Het bedrijf boekte een nettowinst van 1,27 miljard euro tegen een nettoverlies van 195 miljoen euro over de eerste zes maanden van 2020, toen corona de modesector nog vol raakte. Het lopende kwartaal laat vooralsnog geen verzwakking zien met een verkoop tot en met afgelopen donderdag die 9 procent hoger ligt dan de omzet over dezelfde periode in 2019, toen er nog geen sprake was van corona. Inmiddels is ook 99 procent van alle winkels van Inditex, bekend van onder meer merken als Zara en Pull&Bear, weer open. Outlook Voor gehele jaar verwacht Inditex een stijging van de online-omzet met 25 procent ten opzichte van 2020. De brutomarge wordt verwacht uit te komen tussen de 57 en 58 procent. Bron: ABM Financial News

