Vlakke opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden circa een uur voor de openingsgong nipt in het rood. Dinsdag sloot de hoofdgraadmeter nog 0,8 procent hoger op 797,71 punten.

De Amsterdamse beurs zal het woensdagochtend vermoedelijk rustig aan doen, na de terugval op Wall Street dinsdagavond en zwakke macrocijfers uit China vanochtend.

De Dow Jones leverde dinsdag bijna 300 punten in, waarmee de winsten van maandag teniet werden gedaan. "Ondanks het feit dat inflatiecijfers uit de VS meevielen", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. De consumentenprijzen stegen minder snel dan verwacht in augustus.

"Beleggers zijn bezorgd dat, ondanks een minder sterke stijging van de inflatie en een zwak banenrapport, de Fed alsnog zal starten met het afbouwen van steunmaatregelen dit jaar", meent Aslam. "Het is mogelijk dat we volgende week een tijdlijn krijgen van de Fed met betrekking tot tapering."

"Het is moeilijk om te zeggen dat dit allemaal tijdelijk is en dat in januari 2022 alles weer normaal zal zijn'", vindt econoom Carsten Brzeski van ING, wijzend op de huidige hoge inflatie. "Elk datapunt dat aantoont dat de inflatie meer dan tijdelijk is, brengt ons dichter bij tapering."

"Het sentiment is eerder terughoudend dan positief", aldus managing director Randy Frederick van Charles Schwab. Frederick verwacht evenwel dat de beurzen later dit jaar verder zullen stijgen. "We zijn nog ongeveer drie weken verwijderd van het volgende cijferseizoen."

De olieprijs sloot dinsdag min of meer vlak en noteert op het hoogste niveau in ongeveer zes weken, terwijl de zorgen over de tropische storm Nicholas in de Golf van Mexico afnamen. De oktober-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1 dollarcent hoger op 70,46 dollar op de New York Mercantile Exchange. Dit was de hoogste stand sinds 3 augustus. Eerder dinsdag steeg de prijs nog tot 71,22 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,1803. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1807 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1821 op de borden.

Op macro-economisch vlak kijken beleggers onder meer naar Franse inflatiecijfers, naast de wekelijkse hypotheekaanvragen en importprijzen uit de Verenigde Staten. Ook staat de Empire State-index op de rol. Vanochtend bleek al dat de Chinese detailhandelsverkopen en industriële productie minder hard dan voorzien stegen in augustus.

Bedrijfsnieuws

OCI lost op 1 november een obligatielening af die in 2024 afloopt. Het betreft de aflossing van een lening van 540 miljoen dollar met een rente van 5,25 procent. Door de aflossing denkt OCI vanaf 2022 de rentelasten met meer dan 25 miljoen dollar per jaar te verlagen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index verloor dinsdag 0,6 procent tot 4.443,05 punten, de Dow Jones-index daalde 0,8 procent tot 34.577,57 punten en technologie-index Nasdaq zakte 0,5 procent tot 15.037,76 punten.