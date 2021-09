Wall Street sluit lager Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdagavond lager gesloten en zetten daarmee de dalende trend van de afgelopen dagen door, ondanks een tamelijk geruststellend inflatiecijfer voor augustus. De S&P 500 index verloor 0,6 procent tot 4.443,05 punten, de Dow Jones-index daalde 0,8 procent en technologie-index Nasdaq zakte 0,4 procent. De markt is begin september aan het dalen geslagen, door zorgen dat de stijgende aantallen besmettingen met de deltavariant van het coronavirus de economische activiteit kunnen drukken. Daarbij komt het besef dat de koersen van aandelen te lang zijn gestegen zonder een correctie. "Ik hoor steeds meer voorspellingen van een correctie in de markt", zei Jack Janasiewicz, van Natixis Investment Managers Solutions. Beleggers kregen voorbeurs de nieuwste inflatiecijfers uit de Verenigde Staten gepresenteerd. De consumentenprijzen stegen in augustus conform de verwachtingen, met 5,3 procent op jaarbasis. De kerninflatie van 4,0 procent op jaarbasis was lager dan de 4,3 procent een maand eerder. Inflatiecijfers worden nauwlettend gevolgd, omdat ze bepalen of de Federal Reserve zijn beleid van goedkoop geld eerder of later gaan terugdraaien. De cijfers van dinsdag zullen de plannen van de Fed waarschijnlijk niet veranderen, zei Janasiewicz. Sommige beleggers maken zich zorgen dat de hoge inflatiecijfers langer zullen duren dan de Federal Reserve verwacht. De centrale bank rekent erop dat de hoge inflatie door tijdelijke factoren wordt veroorzaakt. "Het is moeilijk voor ons om te zeggen 'Nou mensen, dit is allemaal tijdelijk en in januari 2022 zal alles weer normaal zijn'", zei econoom Carsten Brzeski van ING. "Elk datapunt dat aantoont dat de inflatie meer dan tijdelijk is, brengt ons dichter bij tapering." Het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsleningen daalde fors na het inflatiecijfer, van 1,323 procent naar 1,286 procent. De olieprijs was stabiel. Een november-future Brent sloot vrijwel vlak op 73,60 dollar en de oktoberfuture op Nymex steeg 1 cent tot 70,46 dollar. De impact van orkaan Ida en andere verstoringen zullen een flinke hap nemen uit de mondiale olieproductie dit jaar, zo waarschuwde het Internationale Energieagentschap. De verwachte productie daalt daardoor sneller dan de vraag, die ook neerwaarts werd bijgesteld. De euro/dollar handelde licht lager op 1,1807. Bedrijfsnieuws Casino-aandelen daalden nadat de regering van Macao liet weten de regels om gokken aan te halen. Macao is een belangrijk Aziatisch centrum voor gokliefhebbers. Wynn Resorts verloor 11 procent en Las Vegas Sands daalde 10 procent. Apple presenteerde zijn nieuwe iPhone 13, naast een nieuwe Apple Watch, iPad en iPad mini. De nieuwe telefoon krijgt beter camera- en videomogelijkheden, een grotere batterij, snellere chip. Het aandeel Apple sloot 1 procent lager na de presentatie. Oracle heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt, terwijl de winst eveneens steeg. Ook de winst per aandeel viel hoger uit dan voorzien. Het aandeel verloor bijna 3 procent. Boeing heeft zijn marktprognoses voor de komende tien jaar verhoogd van 8,5 biljoen naar 9 biljoen dollar. Dit bleek dinsdag uit een update van de vliegtuigbouwer uit Chicago. De fabrikant noemde het bemoedigend dat er zo snel coronavaccins op de markt zijn gekomen en passagiers weer terug in het vliegtuig stappen. Boeing eindigde 1,3 procent lager. Bron: ABM Financial News

