Europese beurzen eindigen verdeeld

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag verdeeld gesloten na een gemengde reactie op meevallende inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,01 procent lager op 467,65 punten. De Duitse DAX klom 0,14 procent naar 15.722,99 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,36 procent tot 6.652,97 punten. De Britse FTSE daalde 0,49 procent naar 7.034,06 punten. De markt keek vooral naar de Amerikaanse consumentenprijzen. Deze stegen 0,3 procent in augustus en de kerninflatie, zonder voeding en energie, steeg met slechts 0,1 procent. Economen rekenden op 0,4 en 0,3 procent. Op jaarbasis bleef de inflatie hoog, met 5,3 procent, maar volgens Philip Marey van Rabobank blijft het beeld overeind dat de Federal Reserve schetst, dat de hoge inflatie tijdelijk is. Het cijfer geeft dus geen reden om eerder te gaan 'taperen' en dat is goed voor aandelen. Na een positieve eerste reactie op Wall Street, zakten de koersen weer weg na het inflatiecijfer, omdat de onderliggende prijsontwikkeling mogelijk toch wijst op meer aanhoudende inflatiedruk. De aandacht van beleggers in Amerika is verder gericht op de nieuwe producten van Apple. De Britse werkloosheid daalde in juli naar 4,6 procent maar bleef hoger dan voor de coronacrisis. De euro/dollar noteerde op 1,1821. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1806 op de borden. De olieprijs was stabiel. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het rood op 70,41 dollar, terwijl voor een november-future Brent 73,71, dollar werd betaald, vrijwel onveranderd. Volgens het Internationale Energieagentschap zal de wereldwijde olieproductie flink terugvallen door de orkaan Ida en andere verstoringen zoals branden op olieplatforms en operationele problemen in Nigeria en Libië.



Bedrijfsnieuws De halfgeleidersector had de wind in de rug. In Frankfurt was Infineon een uitblinker met een koerswinst van 2,2 procent en in Parijs steeg STMicroelectronics zelfs 3,6 procent. In Amsterdam trokken ASMI en ASML de AEX hoger door 2,5 procent te winnen, en Besi meer 3 dan procent. In Brussel was Melexis met een stijging van 2,6 procent het best presterende aandeel. Bierbrouwers hadden een lastige dag nadat Berenberg en Credit Suisse waarschuwden voor hogere inkoopkosten. Het Deense Carlsberg dat op de verkooplijst van Berenberg kwam te staan, werd 3,5 procent goedkoper. Heineken, favoriet bij Credit Suisse, en AB InBev, de voorkeursbrouwer van Berenberg, hielden de verliezen beperkt. In Londen won JD Sports bijna 10 procent na veelbelovende cijfers. De uitbater van sportwinkels verwacht dit jaar tenminste 750 miljoen pond winst te boeken. De thuiswerktrend is goed voor makers van sportieve vrijetijdskleding. Mijnbouwbedrijven hadden het moeilijker in Londen, onder invloed van zwakkere metaalprijzen. Rio Tinto verloor 2 procent, BHP 2,7 procent en Anglo American 3 procent. Online supermarkt Ocado verloor 1,4 procent. Het bedrijf kampte afgelopen kwartaal met hogere kosten en de gevolgen van een brand. DSM lijkt de tak Materials in de etalage te hebben gezet, een zet waar beleggers volgens ING al lang op hebben gewacht. Het aandeel sloot 4,5 procent hoger. Tussenstand Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden dinsdagavond verdeeld. De S&P500-index daalde 0,2 procent en technologie-index Nasdaq steeg juist 0,2 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.