Kleine winst AEX na opluchting om Amerikaanse inflatie

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag hoger gesloten. De AEX won 0,8 procent op 797,71 punten, na een Amerikaans inflatiecijfer dat voor wat opluchting zorgde en vooral de halfgeleiders in de kaart speelde.

De consumentenprijzen in de VS stegen afgelopen maand met 0,3 procent op maandbasis. Economen hadden voor augustus op een stijging van 0,4 procent gerekend. Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen afgelopen maand met 5,3 procent, zoals ook verwacht.

De kerninflatie bedroeg in augustus 0,1 procent op maandbasis. Dit was duidelijk minder dan de 0,3 procent die door economen was voorspeld. Op jaarbasis kwam de kerninflatie uit op 4,0 procent.

Uiteraard is de inflatie daarmee nog steeds hoog, aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank, maar het past volgens hem wel in het beeld dat de Federal Reserve schetst, namelijk dat de hoge inflatie tijdelijk is. Deze nieuwste cijfers geven de Fed volgens de analist van Rabobank "geen reden voor de Fed om sneller in actie te komen wat betreft taperen of renteverhogingen. En dat is goed voor aandelen".

In juli lag de inflatie nog op 5,4 procent, het hoogste niveau sinds 2008, en de kerninflatie op 4,3 procent.

De euro/dollar steeg dinsdag licht tot 1,1821. Olie werd circa 0,3 procent duurder.

De impact van orkaan Ida en andere verstoringen zullen een flinke hap nemen uit de mondiale olieproductie dit jaar. Het IEA verlaagde daarom de ramingen voor de voorziene productie dit jaar met 150.000 vaten per dag en ook de aan de vraagkant werden de ramingen met 100.000 vaten per dag neerwaarts bijgesteld. De impact van de deltavariant van het coronavirus zet wat druk op de vraag, zo stelde IEA.

Stijgers en dalers

In de AEX was DSM de uitblinker met een koersstijging van 4,5 procent. Het speciaalchemiebedrijf zal zijn bedrijfsstructuur vereenvoudigen en gaat voor de divisie Materials de opties voor de toekomst bekijken, hetgeen vermoedelijk zal leiden tot een verkoop. Dat is een boodschap waar beleggers volgens ING al lange tijd op wachtten. KBC Securities reageerde positief en verhoogde zowel het advies als het koersdoel voor DSM. Grote dalers in de AEX bleven achterwege. Heineken en Prosus koersten tot 1,4 procent lager.

Verder deden de halfgeleiders het goed. ASML en ASMI wonnen circa 2,5 procent. Besi werd zelfs 3,1 procent duurder.

Daarentegen verloren Just Eat Takeaway en Randstad 1,6 en 1,5 procent.

In de Midkap ging PostNL aan de leiding met een koerswinst van 0,8 procent. WDP steeg 0,7 procent, maar Eurocommercial Properties en Alfen verloren 2,1 en 2,9 procent.

Bij de smallcaps ging BAM 2,4 procent in het groen. Vivoryon werd 4,9 procent goedkoper.

Het lokaal genoteerde Bever daalde 9,4 procent en Allfunds leverde 3,1 procent in na een aandelenplaatsing.

Tussenstand Wall Street

De Dow Jones en de S&P 500 index noteerden dinsdag rond de slotgong op het Damrak in het rood, maar de Nasdaq liet een kleine plus zien.