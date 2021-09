Beursblik: opluchting na inflatiecijfers VS Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De inflatiecijfers uit de Verenigde Staten zorgen voor wat opluchting. Dit stelt marktanalist Philip Marey van Rabobank dinsdagmiddag. De consumentenprijzen stegen afgelopen maand met 0,3 procent op maandbasis. Economen hadden voor augustus op een stijging van 0,4 procent gerekend. Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen in de VS afgelopen maand met 5,3 procent, zoals ook verwacht. De kerninflatie, dat wil zeggen gecorrigeerd voor voedsel- en energieprijzen, bedroeg in augustus 0,1 procent op maandbasis. Dit was duidelijk minder dan de 0,3 procent die door economen was voorspeld. Op jaarbasis kwam de kerninflatie uit op 4,0 procent. Uiteraard is de inflatie daarmee nog steeds hoog, aldus Marey, maar het past volgens hem wel in het beeld dat de Federal Reserve schetst, namelijk dat de hoge inflatie tijdelijk is. Deze nieuwste cijfers geven de Fed volgens de analist van Rabobank "geen reden voor de Fed om sneller in actie te komen wat betreft taperen of renteverhogingen. En dat is goed voor aandelen". In juli lag de inflatie nog op 5,4 procent, het hoogste niveau sinds 2008, en de kerninflatie op 4,3 procent. De energieprijzen stegen afgelopen maand met 2,0 procent ten opzichte van juli en de voedselprijzen stegen met 0,4 procent. Op jaarbasis ging het om stijgingen van respectievelijk 25,0 en 3,7 procent Bron: ABM Financial News

