Hogere opening Wall Street na inflatiecijfers

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet, nadat de inflatiecijfer bekendgemaakt werd. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een halfuur voor de opening enkele tienden van een procent in het groen. Beleggers kregen voorbeurs de nieuwste inflatiecijfers uit de Verenigde Staten gepresenteerd. De consumentenprijzen stegen in augustus min of meer conform de verwachtingen. Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen in de VS afgelopen maand met 5,3 procent. Hier was ook 5,3 procent verwacht. De kerninflatie kwam op 4,0 procent uit. In juli lag de inflatie nog op 5,4 procent, het hoogste niveau sinds 2008, en de kerninflatie op 4,3 procent. Olie werd dinsdag duurder. Een oktober-future West Texas Intermediate steeg 0,8 procent tot 70,97 dollar, terwijl een november-future Brent ook 0,8 procent duurder werd op 74,08 dollar. De impact van orkaan Ida en andere verstoringen zullen een flinke hap nemen uit de mondiale olieproductie dit jaar, zo waarschuwde het Internationale Energieagentschap. Het agentschap verlaagde de ramingen voor de voorziene productie dit jaar met 150.000 vaten per dag en ook de aan de vraagkant werden de ramingen met 100.000 vaten per dag neerwaarts bijgesteld. De euro/dollar handelde stabiel op 1,1832. Bedrijfsnieuws Apple kondigt vanavond vermoedelijk de iPhone 13 aan, naast een nieuwe Apple Watch en AirPods. Dit verwachten analisten in aanloop naar het event van vanavond. De nieuwe telefoon krijgt vermoedelijk verbeterde camera- en videomogelijkheden, terwijl aan het uiterlijk van de iPhone weinig veranderd zou zijn ten opzichte van het model uit 2020. Oracle heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt, terwijl de winst eveneens steeg. CEO Safra Catz noemde de resultaten "uitstekend", waarbij de omzet tegen constante wisselkoersen hoger uitviel dan verwacht. Alle segmenten droegen bij aan de stijging, aldus de CEO. Ook de winst per aandeel viel hoger uit dan voorzien. Boeing heeft zijn marktprognoses voor de komende tien jaar verhoogd van 8,5 biljoen naar 9 biljoen dollar. Dit bleek dinsdag uit een update van de vliegtuigbouwer uit Chicago. De oude prognose van 8,5 biljoen dollar dateert van 2020. De fabrikant noemde het bemoedigend dat er zo snel coronavaccins op de markt zijn gekomen en passagiers weer terug in het vliegtuig stappen. Slotstanden De S&P 500 index sloot maandag 0,2 procent hoger op 4.468,73 punten, terwijl de Dow Jones-index 0,8 procent won op 34.869,63 punten. Techbeurs Nasdaq daalde met 0,1 procent tot 15.105,58 punten. Bron: ABM Financial News

