Europese beurzen verdeeld rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag verdeeld in een afwachtende markt. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur vlak op 467,50 punten. De Duitse DAX liet een plus zien van 0,1 procent naar 15.717,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 0,5 procent met een stand van 6.644,24 punten. De Britse FTSE daalde dinsdag 0,2 procent naar 7.051,46 punten. De markt kijkt dinsdag vooral naar de ontwikkeling van de Amerikaanse consumentenprijzen. Voor augustus rekenen economen op een prijsstijging van 0,4 procent op maandbasis. Als de effecten van voedsel- en energieprijzen niet worden meegerekend komt de inflatie op maandbasis naar verwachting uit op 0,3 procent. De Britse werkloosheid daalde in juli naar 4,6 procent. Wel is de werkloosheid nog altijd hoger dan voor de uitbraak van de coronacrisis. De euro/dollar noteerde op 1,1810. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1817 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1806 op de borden. Olie noteerde dinsdag hoger. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het groen op 70,97 dollar, terwijl voor een november-future Brent 74,02, dollar werd betaald, eveneens een stijging van 0,7 procent. Volgens het Internationale Energieagentschap zal er een flinke terugval optreden in de mondiale olieproductie als gevolg van de orkaan Ida, maar ook andere verstoringen als branden op diverse oliefaciliteiten en operationele problemen in Nigeria en Libië.



Bedrijfsnieuws DSM stroomlijnt zijn bedrijfsorganisatie en lijkt de tak Materials in de etalage te hebben gezet, een bericht waarop beleggers volgens ING al lange tijd hebben gewacht. Het aandeel DSM noteerde 3,8 procent hoger in koers. In Frankfurt leverde de koers van het aandeel Merck KGaA 2,8 procent. Het aandeel BMW zag de koers 1,7 procent oplopen en voerde de reeks stijgers tot dusverre aan. In Parijs daalde koers van het aandeel Kering met een verlies van 3,6 procent het sterkst onder de hoofdaandelen. De koersen van aandelen Stellantis en Atos stegen 1,7 procent elk. Brouwers hebben een lastige dag, nadat zowel Berenberg als Credit Suisse waarschuwde voor de gevolgen van hogere inkoopkosten. Terwijl bij Berenberg AB InBev als favoriet geldt, is dit bij Credit Suisse Heineken. Berenberg zette Carlsberg op de verkooplijst. In Amsterdam verlies het aandeel Heineken dinsdag 1,4 procent en in Brussel daalde AB InBev ook 1,4 procent. Het Deense Carlsberg wordt 2,0 procent goedkoper. In Londen speelt JD Sports zich in de kijker met een koerswinst van 8,6 procent. Online supermarkt Ocado verliest juist 2,7 procent. Ocado kampte afgelopen kwartaal met hogere kosten en een brand. De cijfers waarmee JD kwamen, waren juist veelbelovend. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index sloot maandag 0,2 procent hoger op 4.468,73 punten, terwijl de Dow Jones-index 0,8 procent won op 34.869,63 punten. Techbeurs Nasdaq daalde met 0,1 procent tot 15.105,58 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.