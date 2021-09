Beursblik: inflatiestorm raakt bierbrouwers

(ABM FN-Dow Jones) De inkoopkosten voor brouwers stijgen met tientallen procenten en bier zal hierdoor duurder worden. Hiervoor waarschuwde zakenbank Berenberg dinsdag.

De onderliggende kosteninflatie in de ontwikkelde wereld zal in harde valuta 36 procent hoger uitkomen, en dat is het hoogste niveau in meer dan 10 jaar tijd.

De vraag is vooral hoeveel de brouwers kunnen doorberekenen aan hun klanten, vooral in markten waarin de concurrentie hoog is.

Heineken en Carlsberg zijn volgens Berenberg het meest kwetsbaar. "Ze hebben beide een grote blootstelling aan Europese landen, waar de concurrentie groot is en de groei uitdagender", aldus de analisten van Berenberg. En dat maakt het verhogen van de prijzen, tenminste in theorie, lastig.

Een meevaller ditmaal is dat de horecasector nog altijd aan het herstellen is van de coronacrisis. Dat zal helpen om de hogere inkoopkosten deels op te vangen, menen de analisten. "Heineken en AB InBev zullen hier zeker van profiteren", aldus Berenberg. De blootstelling van Carlsberg aan de horeca is een stuk kleiner, betogen de analisten.

Berenberg verlaagde de winstramingen voor 2021 voor alle brouwers. Het aandeel Carlsberg is volgens de bank het meest kwetsbaar, en dat had een adviesverlaging van Kopen naar Verkopen tot gevolg. Heineken blijft op Houden en AB InBev op Kopen.

In Amsterdam verlies het aandeel Heineken dinsdag 1,4 procent en in Brussel daalde AB InBev ook 1,4 procent. Het Deense Carlsberg wordt 2,0 procent goedkoper.