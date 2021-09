Valuta: euro weer boven 1,18 dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag boven de 1,18 dollar, in afwachting van inflatiedata uit de VS. "Het wachten is op de Amerikaanse inflatiecijfers over augustus", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "De verwachtingen duiden op een licht lagere tot stabiele inflatie ten opzichte van de maand ervoor, maar een verrassing kan zeker zichtbaar worden in de verhouding tussen de euro en de dollar", aldus Erdmann. Erdmann verwacht dat de markt zich na publicatie van de Amerikaanse consumentenprijzen de aandacht verschuift naar donderdag, wanneer in de Verenigde Staten de detailhandelsverkopen over augustus worden gepubliceerd. Voor augustus rekenen economen op een prijsstijging van 0,4 procent op maandbasis. Als de effecten van voedsel- en energieprijzen niet worden meegerekend komt de inflatie op maandbasis naar verwachting uit op 0,3 procent. De valutahandelaar schat in dat de euro, gezien de diverse prognoses voorlopig binnen zijn bandbreedte van 1,1750 tot 1,1900 dollar blijft, maar wel met een tendens naar de bovenkant van deze bandbreedte. De Zweden maakten dinsdag een inflatie over augustus bekend die zowel op maand- als op jaarbasis hoger uitviel dan voorzien. Op maandbasis stegen de Zweedse consumentenprijzen vorige maand met 0,5 procent, terwijl de verwachting op een plus van 0,2 procent lag. Op jaarbasis stegen deze prijzen met 2,1 procent bij een prognose van 1,8 procent. De Britse werkloosheid daalde in juli naar 4,6 procent. Wel is de werkloosheid nog altijd hoger dan voor de uitbraak van de coronacrisis. De euro noteerde dinsdag 0,1 procent hoger op 1,1821 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8525 Britse pond. Het Britse pond steeg dinsdag 0,2 procent en noteerde op 1,3866 dollar. De dollar moest ten opzichte van de Zweedse kroon 0,4 procent prijsgeven en noteerde daarmee op 8,5633 Zweedse kroon. Ook ten opzichte van de Noorse kroon ging er 0,4 procent af en daarmee kwam de dollar op 8,6062 Noorse kroon. Bron: ABM Financial News

