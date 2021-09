Aandelen DSM vinden gretig aftrek op licht hoger Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,3 procent op 793,56 punten. Investment manager Simon Wiersma van ING stelde dat twijfels over het economisch groeiherstel, inflatie en mogelijk hogere rentes de aandelenindices ervan weerhouden om een grote sprong omhoog te maken. "De beurzen zijn de week begonnen met beperkte bewegingen in aanloop naar het Amerikaanse inflatiecijfer van vandaag", aldus analisten van SEB. Vandaag krijgen beleggers inzicht in de mate waarin ondernemingen hun gestegen kosten doorberekenen aan consumenten met de publicatie van de Amerikaanse consumentenprijzenindex in augustus. Economen gepolst door FactSet voorzien een inflatie van 5,3 procent. In juli lag de inflatie nog op 5,4 procent, het hoogste niveau sinds 2008, en de kerninflatie op 4,3 procent. Volgende week staat het rentebesluit van de Fed op de agenda. Volgens investeringsstrateeg David Donabedian van CIBC kan een hoger dan verwachte inflatie een aanjager zijn voor de obligatiemarkten en de aandelenmarkten juist onder druk zetten. Donabedian voegde eraan toe dat hij vooral kijkt of tijdelijke coronagerelateerde oorzaken van inflatie, zoals hotels en vliegtickets, beginnen af te nemen, of dat de inflatie vooral te wijten is aan tekorten in de toeleveringsketen, hetgeen een meer structureel karakter heeft. Wiersma van ING zag dat de Amerikaanse tienjaarsrente gisteren nog met 2 basispunten daalde naar 1,33 procent. "Blijkbaar anticiperen beleggers op meevallende inflatiecijfers. Wij zijn daar niet zo zeker van. En met de hoge energieprijzen lijkt er aan de prijsstijgingen vooralsnog geen einde te komen", waarschuwde Wiersma. Het muntpaar euro/dollar koerste op een niveau van 1,1824. De olieprijzen stegen met 0,5 procent. De impact van orkaan Ida en andere verstoringen zullen een flinke hap nemen uit de mondiale olieproductie dit jaar, zo waarschuwde het Internationale Energieagentschap. Het agentschap verlaagde de ramingen voor de voorziene productie dit jaar met 150.000 vaten per dag en ook de aan de vraagkant werden de ramingen met 100.000 vaten per dag neerwaarts bijgesteld. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen werd een update van DSM beloond met een koerswinst van 3,6 procent. Het speciaalchemiebedrijf zal zijn bedrijfsstructuur vereenvoudigen en gaat voor de divisie Materials de opties voor de toekomst bekijken, hetgeen vermoedelijk zal leiden tot een verkoop. Dat is een boodschap waar beleggers volgens ING al lange tijd op wachtten. KBC Securities reageerde positief en verhoogde zowel het advies als het koersdoel voor DSM. Grote dalers in de AEX bleven achterwege. Heineken en Prosus koersten tot 1,4 procent lager. In de AMX ging Inpost aan kop met een koerswinst van 1,0 procent. Alfen verloor krap 1,9 procent en Eurocommercial Properties 2,4 procent. In de AScX won CTP 1,4 procent. Pharming verloor daarentegen 0,7 procent. Het biotechbedrijf bereikte in een eigen onderzoek in de VS naar de behandeling van Covid-19 met Ruconest het primaire eindpunt. Pharming zei de volledige resultaten van deze studies te gaan analyseren met het oog op het samenstellen van toekomstige klinische onderzoeken met Ruconest voor de behandeling van Covid-19, evenals voor andere ernstige aandoeningen. Onder de lokaal genoteerde fondsen viel Allfunds op na een aandelenplaatsing. Het aandeel verloor 3,9 procent. Door de verkoop van aandelen door grootaandeelhouders is de liquiditeit in het aandeel Allfunds wel verbeterd, zo concludeerde analist Reg Watson van ING. Bron: ABM Financial News

