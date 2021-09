DSM aan kop op nipt hoger Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,1 procent hoger op 792,52 punten, terwijl de Midkap niet van zijn plaats kwam. Onder de hoofdaandelen werd een update van DSM beloond met een koerswinst van meer dan 4 procent. Het speciaalchemiebedrijf zal zijn bedrijfsstructuur vereenvoudigen en gaat voor de divisie Materials de opties voor de toekomst bekijken. KBC Securities reageerde positief en verhoogde zowel het advies als het koersdoel voor DSM. Grote dalers in de AEX bleven achterwege. In de AMX ging PostNL aan kop met een koerswinst van 1 procent. Alfen verloor krap 1 procent. In de AScX won B&S Group 1,6 procent. Pharming verloor daarentegen meer dan 3 procent. Het biotechbedrijf bereikte in een eigen onderzoek in de VS naar de behandeling van Covid-19 met Ruconest het primaire eindpunt. Onder de lokaal genoteerde fondsen viel Allfunds op na een aandelenplaatsing. Het aandeel verloor 4,8 procent. Bron: ABM Financial News

