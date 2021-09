Update: DSM bekijkt opties voor divisie Materials. Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) DSM vereenvoudigt zijn bedrijfsstructuur en gaat voor de divisie Materials de opties voor de toekomst bekijken. Dit maakte het speciaalchemiebedrijf, dat daarbij geen noodzakelijke investeringen verwacht, dinsdag voorbeurs bekend. "Door ons uitsluitend te concentreren op onze activiteiten op het gebied van gezondheid, voeding en biowetenschap, kunnen we flexibeler en effectiever opereren en voldoen aan de groeiende behoefte aan betere en duurzamere voeding", zeiden co-CEO's Geraldine Matchett and Dimitri de Vreeze in een toelichting. Voor de beide Materials-onderdelen behoort ook een verkoop tot de mogelijkheden. Omdat de tak naar het oordeel van DSM niet past binnen de biostrategie van het bedrijf, zet het bedrijf dit onderdeel apart. Voor Materials lijkt een verkoop de meest voor de hand liggende optie, zo bleek dinsdag tijdens een toelichting door de onderneming. Hiervoor denkt DSM niet al te veel tijd te hoeven uittrekken. De onderdelen Health, Nutrition & Bioscience worden in dit proces omgevormd tot drie aparte onderdelen voor Food & Beverage met een omzet van 1,2 miljard euro, Health, Nutrition & Care, goed voor een omzet van 2,3 miljard euro en Animal Nutrition & Health, met een omzet van ruim 3,3 miljard euro de grootste tak van deze drie. Met ingang van 2022 krijgt innovatie een prominentere rol bij elk van de drie nieuwe groepen. DSM liet verder weten in 2030 de uitstoot van het bedrijf niet met 30 maar met 50 procent te zullen hebben verminderd. Het aandeel DSM sloot maandag op een groen Damrak 0,4 procent lager op 176,95 euro. Update: om het commentaar van het management toe te voegen. Bron: ABM Financial News

