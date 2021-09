Meer omzet voor IEX

(ABM FN-Dow Jones) IEX Group heeft in de eerste helft van 2021 de omzet zien stijgen, waardoor er weer zwarte cijfers werden geschreven. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de uitbater van financiële websites.

In het afgelopen halfjaar zag IEX de omzet met 17 procent stijgen naar 2,2 miljoen euro. De stijging deed zich bij alle activiteiten voor. Ook het EBITDA-resultaat verbeterde van krap 0,1 miljoen euro tot ruim 0,5 miljoen euro. De resultaatverbetering is mede te danken aan “stringente kostenbeheersing en verbetering van de marges door het herstel van de advertentiemarkt”.

Onder de streep restte een nettowinst van 0,25 miljoen euro tegen een verlies van 0,15 miljoen euro in dezelfde periode in 2020. Per aandeel betekende dit een winst van 0,06 euro tegen een verlies van 0,04 euro in de eerste helft van vorig jaar. IEX profiteerde van een verdere stijging van het aantal premiumabonnees met 1.000 tot 9.800 leden, terwijl ook de advertentie-inkomsten met 12 procent stegen, mede dankzij een herstel van de markt. Om het huidige groeiniveau in de rest van 2021 tenminste vast te houden, wordt geïnvesteerd in wervingskwaliteit en capaciteit, aldus IEX.

Outlook

In 2020 wist IEX op het niveau van bedrijfsresultaat het break-even punt te passeren. In de eerste helft van 2021 is ook de nettowinst “duidelijk positief” en is een gezonde positieve kasstroom gerealiseerd, aldus de uitbater van financiële websites.

De verwachting van IEX is dat die positieve ontwikkeling in het tweede halfjaar 2021 zal aanhouden.

De volledige halfjaarcijfers volgen op 15 september.