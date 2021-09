Licht hogere opening AEX voorzien in aanloop naar Amerikaanse inflatiecijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,25 procent. Maandag koerste de AEX in lijn met de andere Europese hoofdindices al 0,4 procent hoger op 791,45 punten.

Ondanks de bescheiden winsten van maandag, merkte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets op dat het vertrouwen in een breed economisch herstel wat wegebt sinds het tegenvallende Amerikaanse banenrapport van begin deze maand. "En daarmee ook het vertrouwen in de verwachtingen voor de aandelenmarkten", aldus Hewson.

Maandag wist de Amerikaanse hoofdgraadmeter S&P 500 wel een verliesreeks van 5 dagen te doorbreken met een bescheiden winst van 0,2 procent. De meer traditioneel ingestelde Dow Jones index won zelfs 0,8 procent, terwijl techbeurs Nasdaq juist nipt terrein prijs gaf.

Nu Washington praat over extra uitgaven van circa 3,5 biljoen dollar “overwegen beleggers aandelen die er qua waardering aantrekkelijk uitzien, ook bij een wat minder aantrekkelijk beursklimaat", stelde strateeg David Kelly van JPMorgan Asset Management, wijzend op koerswinsten voor waardeaandelen op Wall Street maandag.

Senior Financial Economist Tom Simonts van KBC zag eveneens dat waardeaandelen weer gevraagd zijn. “De trek naar veiligheid compenseert de daling van technologie”, aldus Simonts.

Een bron van zorg voor beleggers is daarnaast dat de Federal Reserve zich opmaakt om de monetaire stimuleringsmaatregelen te verminderen, onder meer omdat de inflatie flink aantrekt. Vrijdag werden Amerikaanse beleggers nog geconfronteerd met een stijging van de producentenprijzen in augustus op jaarbasis van 8,3 procent, na een stijging van 7,8 procent in juli en 6,3 procent in juni.

Vandaag krijgen beleggers inzicht in de mate waarin ondernemingen hun gestegen kosten doorberekenen aan consumenten met de publicatie van de Amerikaanse consumentenprijzenindex in augustus. Economen gepolst door FactSet voorzien een inflatie van 5,3 procent.

In juni lag de inflatie nog op 5,4 procent, het hoogste niveau sinds 2008, en de kerninflatie op 4,3 procent. Volgende week staat het rentebesluit van de Fed op de agenda.

Volgens investeringsstrateeg David Donabedian van CIBC kan een hoger dan verwachte inflatie een aanjager zijn voor de obligatiemarkten en de aandelenmarkten juist onder druk zetten.

Donabedian voegde eraan toe dat hij vooral kijkt of tijdelijke coronagerelateerde oorzaken van inflatie, zoals hotels en vliegtickets, beginnen af te nemen, of dat de inflatie vooral te wijten is aan tekorten in de toeleveringsketen, hetgeen een meer structureel karakter heeft.

In Azië noteren de meest hoofdindices vanochtend dichtbij huis, maar wel in het groen. De beurs in Seoel is de positieve uitschieter met een winst van meer dan 1 procent.

De oktober-future voor een vat ruwe olie klimt daarnaast vanochtend met 0,7 procent. Maandag koerste de future in New York al 1,1 procent hoger op 70,45 dollar. De stijging volgde op nieuwe ramingen van oliekartel OPEC, waarin de verwachtingen voor de groei van de mondiale olievraag in 2022 werden verhoogd met 900.000 vaten per dag tot 4,2 miljoen vaten per dag. Analisten merkten daarnaast op dat het aanbod van ruwe olie nog steeds te lijden heeft onder een traag herstel na orkaan Ida in de Golf van Mexico, terwijl het economisch herstel van de coronacrisis op stoom blijft.

Bedrijfsnieuws

DSM vereenvoudigt zijn bedrijfsstructuur en gaat voor de divisie Materials de opties voor de toekomst bekijken. Dit maakte het speciaalchemiebedrijf dinsdag voorbeurs bekend.

Pharming bereikte in een eigen onderzoek in de VS naar de behandeling van Covid-19 met Ruconest het primaire eindpunt.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot maandag 0,2 procent hoger op 4.468,73 punten, terwijl de Dow Jones-index 0,8 procent won op 34.869,63 punten. Techbeurs Nasdaq daalde met 0,1 procent tot 15.105,58 punten.