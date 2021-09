Ruconest-studie Pharming in VS haalt primaire eindpunt

(ABM FN-Dow Jones) Pharming heeft in een eigen onderzoek in de VS naar de behandeling van Covid-19 met Ruconest het primaire eindpunt bereikt. Dit maakte het biotechbedrijf dinsdagochtend bekend.

In het Amerikaanse onderzoek, uitgevoerd op initiatief van Pharming zelf, namen op het moment van de tussentijdse analyse 32 patiënten met Covid-19 deel. De patiënten die werden behandeld met Ruconest in combinatie met standaardmedicatie, hadden volgens Pharming statistisch significant lagere WHO-scores voor wat betreft de ernst van de ziekte op dag 7 in vergelijking met patiënten die alleen standaardmedicatie kregen.

In een andere studie werden 83 patiënten opgenomen. Toen werd echter geen verschil in de primaire variabele waargenomen tussen de behandelgroepen. Toch was er tussen de groepen een significant verschil in de ernst van de ziekte voorafgaand aan de behandeling, aldus Pharming. "Patiënten in de Ruconest-onderzoekgroep hadden een statistisch significant ernstiger ziektebeeld dan de patiënten in de standaardbehandelingsgroep", meent het biotechbedrijf.

"Deze resultaten ondersteunen onze initiële hypothese over de noodzaak om het hyper-inflammatoire proces, de zogeheten cytokine-storm, bij patiënten met een ernstige Covid-19-infectie onder controle te houden. Helaas kunnen we niet veel conclusies trekken uit de Zwitserse studie, vanwege de onbalans tussen de Ruconest-arm en de controlegroep bij de start van de trial", aldus chief medical officer Anurag Relan.

Beide onderzoeken zijn nu afgerond en de resultaten zullen worden gepubliceerd in peer-reviewed medische tijdschriften.