Olieprijs opnieuw hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag opnieuw hoger gesloten, nadat de olieprijs vorige week al met 0,6 procent steeg. Een oktober-future voor een vat ruwe olie sloot maandag 1,1 procent, ofwel 0,73 dollar, hoger op 70,45 dollar op de New York Mercantile Exchange.

De stijging volgt op nieuwe ramingen van oliekartel OPEC, waarin de verwachtingen voor de groei van de mondiale olievraag in 2022 werden verhoogd met 900.000 vaten per dag tot 4,2 miljoen vaten per dag.

Daarmee komt de verwachte vraag naar olie in 2022 uit op 100,8 miljoen vaten per dag. Dat is hoger dan het niveau van voor de coronacrisis.

Analisten merkten op dat het aanbod van ruwe olie nog steeds te lijden heeft onder een traag herstel na orkaan Ida in de Golf van Mexico, terwijl het economisch herstel van de coronacrisis op stoom blijft.

Bank of America is positief over de verwachtingen voor de olieprijs. Een kouder dan voorziene winter kan zorgen voor een forse opleving in de vraag naar olie, terwijl het aanbod beperkt blijft. Bij een strenge winter voorzien analisten van de bank een stijging van de vraag naar olie met 2 miljoen vaten per dag. Het Energy Information Administration mikt voor dit jaar op een mondiale olievraag van 97,38 miljoen vaten per dag. Bank of America voorziet dat de vraag 2 procent hoger kan uitkomen dan deze raming.

Wel wees analist Francisco Blanch van Bank of America op de huidige olievoorraden van circa 290 miljoen vaten, hetgeen nipt onder het vijfjaarsgemiddelde ligt en eveneens lager is dan de meer dan 300 miljoen vaten aan het begin van het jaar.

Oliekartel OPEC houdt nog steeds maatregelen intact om het aanbod beperkt te houden, maar is wel begonnen met het langzaam opschroeven van de productie. "OPEC+ grijpt in om een stabilisering van de olieprijzen te bewerkstelligen", aldus Blanch.

Bank of America sluit niet uit dat de Brent-prijzen bij een strenge winter dit jaar tot 100 dollar per vat kunnen stijgen. Vooralsnog houdt de bank echter vast aan een koersdoel van 75 dollar. De november-future voor een vat Brent-olie koerste maandagavond rond een niveau van 73 dollar.