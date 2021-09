Winsten Wall Street blijven beperkt

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen koersten maandag licht hoger, met uitzondering van techbeurs Nasdaq. De toonaangevende S&P 500 index noteerde fractioneel hoger, terwijl de Dow Jones-index 0,5 procent won. Techbeurs Nasdaq daalde met 0,1 procent.

"Nu Washington de fiscale en monetaire keuzes voor 2022 bekijken, overwegen beleggers aandelen die er qua waardering aantrekkelijk uitzien, ook bij een wat minder aantrekkelijk beursklimaat", aldus strateeg David Kelly van JPMorgan Asset Management, wijzend op koerswinsten voor waardeaandelen en internationale aandelen. "De Fed zal vermoedelijk later dit jaar de geldkraan wat willen dichtdraaien."

Senior Financial Economist Tom Simonts van KBC ziet dat er een trek naar veiligheid gaande is. Beleggers kiezen voor waarde en cyclische aandelen en dat ondersteunt de indexen. De hoge grondstofprijzen werden ook door de marktvolger opgemerkt. “De trek naar veiligheid compenseert de daling van technologie”, aldus Simonts.

Afgelopen week sloten de Amerikaanse indexen nog in het rood. Het betrof de langste aaneengesloten periode van verlies sinds februari voor de S&P 500, aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

De Amerikaanse aandelenmarkten noteren desondanks nog altijd rond recordniveaus, terwijl de volatiliteit wel steeg.

De Amerikaanse beleidsmakers proberen deze maand een wetsvoorstel van 3,5 biljoen dollar onder meer voor extra uitgaven aan gezondheidszorg, onderwijs en klimaat, goedgekeurd te krijgen. Maar beleggers kijken vooral uit naar dinsdag, wanneer er nieuwe inflatiecijfers worden gepubliceerd. Die bepalen immers het beleid van de Fed.

"De Federal Reserve komt volgende week weer bij elkaar en lijkt eerder vroeg dan laat te willen starten met taperen. Hierdoor bouwt er wat angst op onder beleggers dat de huidige inflatiedruk langer zal aanhouden dan wat de centrale bankiers zeggen te verwachten", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De olieprijzen stegen met 0,9 procent. Analisten merkten op dat het aanbod van ruwe olie nog steeds te lijden heeft onder een traag herstel na orkaan Ida in de Golf van Mexico. Oliekartel OPEC heeft maandag de maandelijkse vooruitzichten bekendmaken. Het kartel heeft zijn verwachtingen voor de groei van de mondiale olievraag in 2022 verhoogd met 900.000 vaten per dag tot 4,2 miljoen vaten per dag.

De euro/dollar noteerde op 1,1807. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1813 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Coinbase wil met de uitgifte van obligaties 1,5 miljard dollar ophalen. De obligaties hebben verschillende looptijden. Een deel eindigt in 2028 en de rest in 2031. Over de rentevergoedingen en de aflossingsschema's wordt nog onderhandeld. Het aandeel Coinbase leverde maandag 2,9 procent in.

Freshworks wil 912 miljoen dollar ophalen met een beursgang die het Amerikaanse bedrijf waardeert op 8,9 miljard dollar.

Beijing wil de leenactiviteiten van Alipay afsplitsen in een aparte app, zo schreef de Financial Times maandag. Ook andere online-kredietverstrekkers in China worden door de maatregelen geraakt. Dit zet druk op Chinese techaandelen. Alibaba koerste in New York 1,1 procent lager.

Uber kreeg vandaag in Nederland een tik op de vingers. Chauffeurs die zich in persoon met Uber hebben verbonden en die via de Uber-app passagiers vervoeren, vallen onder de CAO Taxivervoer, zo luidde de uitspraak van de Amsterdamse rechter, die daarmee de vakbond in het gelijk stelde. Het aandeel won evenwel 2,8 procent.

Het cijferseizoen is inmiddels voor een groot deel achter de rug. Na het slot van Wall Street volgt Oracle nog wel met cijfers. In aanloop naar de cijfers daalde Oracle met 1,1 procent.