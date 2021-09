Europese beurzen hoger de dag uit

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag licht hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot maandag 0,3 procent hoger op 467,56 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,6 procent naar 15.701,42 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,2 procent met een stand van 6.676,93 punten. De Britse FTSE 100 steeg 0,6 procent naar 7.068,43 punten.

Ondanks de bescheiden winsten van maandag, merkte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets op dat het vertrouwen in een breed economisch herstel wat wegebt sinds het tegenvallende Amerikaanse banenrapport van begin deze maand. "En daarmee ook het vertrouwen in de verwachtingen voor de aandelenmarkten", aldus Hewson.

Op vrijdag sloot de Amerikaanse hoofdgraadmeter S&P 500 nog op het laagste niveau in twee weken, zo merkte de analist op.

"De Federal Reserve komt volgende week weer bij elkaar en lijkt eerder vroeg dan laat te willen starten met taperen. Hierdoor bouwt er wat angst op onder beleggers dat de huidige inflatiedruk langer zal aanhouden dan wat de centrale bankiers zeggen te verwachten", aldus Hewson.

Beleggers zijn volgens chief investment officer Gregory Perdon van Arbuthnot Latham Perdon vooralsnog bereid risico te nemen. "Ik denk dat de stieren iets meer munitie hebben dan de beren, de overheidssteun houdt voor nu aan", aldus Perdon.

"Nu Washington de fiscale en monetaire keuzes voor 2022 bekijken, zouden beleggers aandelen moeten overwegen die er qua waardering aantrekkelijk uitzien, ook bij een wat minder aantrekkelijk beursklimaat", aldus strateeg David Kelly van JPMorgan Asset Management, wijzend op waardeaandelen en internationale aandelen. "De Fed zal vermoedelijk later dit jaar de geldkraan wat willen dichtdraaien."

Senior Financial Economist Tom Simonts van KBC ziet al dat er een trek naar veiligheid gaande is. Beleggers kiezen voor waarde en cyclische aandelen en dat ondersteunt de indexen. De hoge grondstofprijzen werden ook door de marktvolger opgemerkt. “De trek naar veiligheid compenseert de daling van technologie”, aldus Simonts.

De euro/dollar handelde op 1,1807 en olie werd tot 0,9 procent duurder. Oliekartel OPEC denkt dat de vraag naar olie in 2022 harder zal stijgen dan eerder geraamd.

Op macro-economisch vlak gaat de aandacht deze week uit naar inflatiecijfers en data uit China. Beleggers zijn benieuwd of de hogere inflatie inderdaad een tijdelijk fenomeen is, en of de tegenwind in China inmiddels gaat liggen.

Stijgers en dalers

In Parijs speelde TotalEnergies zich in de kijker met een stijging van 3,1 procent. BP en Royal Dutch Shell stegen 1,2 en 2,5 procent, profiterend van de hogere olieprijs.

In Londen viel verder Associated British Food op met een daling van 2,4 procent. AB Food meldde voorbeurs evenwel dat de aangepaste operationele winst in het op 18 september aflopende kwartaal zowel voor de voedingstak als voor Primark hoger uitvalt dan voorzien.

Het in Amsterdam genoteerde Prosus daalde 2,9 procent, na een sterkere koersdaling voor Tencent. Beijing wil de leenactiviteiten van Alipay afsplitsen in een aparte app, zo schreef de Financial Times maandag. Ook andere online-kredietverstrekkers in China worden door de maatregelen geraakt. Dit zette druk op Chinese techaandelen.

Groter nog is het verlies voor het Franse Valneva. Dat aandeel daalde 41,6 procent nadat de Britse overheid het contract met het vaccinbedrijf heeft opgezegd.

Tussenstand Wall Street

Bij het sluiten van de Europese markten toonden de Amerikaanse beurzen een verdeeld beeld. De S&P500 steeg 0,2 procent, terwijl de Nasdaq 0,3 procent inleverde.