Shell helpt AEX aan bescheiden winst

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag positief aan de nieuwe handelsweek begonnen. De AEX won maandag 0,4 procent op 791,45 punten.

Ondanks deze stijging, wist de AEX, net als vorige week, de kaap van 800 niet te slechten. "We kunnen echter positief blijven over de Nederlandse beurs, want de index blijft namelijk binnen de stijgende trend, gekenmerkt door hogere toppen en bodems", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Na een doorbraak boven de weerstand op 799,56 punten mag volgens Blekemolen een verdere stijging richting de 815 tot 820 punten worden verwacht.

"Ik denk dat de stieren iets meer munitie hebben dan de beren: de overheidssteun houdt aan", aldus Gregory Perdon, chief investment officer van Arbuthnot Latham. Beleggers zijn volgens Perdon nog altijd bereid risico te nemen.

De huidige rendementen zijn een teken dat obligatiebeleggers de hogere inflatieniveaus als tijdelijk beschouwen, voegde fondsbeheerder Georgina Taylor van Invesco toe. Hoger dan verwachte inflatiecijfers in de VS leidden vorige week nog tot zorgen over het afbouwen van de steun van de Fed en lagere winstmarges voor bedrijven.

Morgen worden de Amerikaanse consumentenprijscijfers van augustus bekendgemaakt. "Als de inflatiedruk aanhoudt, zal de Fed eerder geneigd zijn om de geldkraan iets dichter te draaien", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

De euro/dollar handelde op 1,1814 en olie werd tot 1,1 procent duurder. Oliekartel OPEC denkt dat de vraag naar olie in 2022 harder zal stijgen dan eerder geraamd.

Stijgers en dalers

In de AEX sloten de meeste aandelen hoger. Koploper was Royal Dutch Shell met een koerswinst van 2,5 procent. Verder wonnen Aegon en ASR Nederland tot 2,3 procent.

Just Eat Takeaway en Adyen verloren tot 1,6 procent. Prosus daalde 2,9 procent, na een sterkere koersdaling voor Tencent. Beijing wil de leenactiviteiten van Alipay afsplitsen in een aparte app, zo schreef de Financial Times maandag. Ook andere online-kredietverstrekkers in China worden door de maatregelen geraakt. Dit zette druk op Chinese techaandelen.

In de Midkap profiteerde AMG van oplopende metaalprijzen. Het aandeel won maar liefst 6,0 procent. Arcadis kreeg fanmail van ING en won 2,8 procent.

Galapagos en JDE Peet's verloren 1,2 en 1,1 procent.

Bij de smallcaps gingen bouwers BAM en Heijmans aan de leiding met een koerswinst van circa 3 procent, na de halfjaarcijfers van Ballast Nedam. Vivoryon werd juist 4,1 procent goedkoper.

In de lokale lijst viel Alumexx op met een winst van 8,4 procent. Later deze week komt de fabrikant met een update.

Tussenstand Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op het Damrak noteerden de Amerikaanse beurzen in het groen, met uitzondering van techbeurs Nasdaq die licht daalde.