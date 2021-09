Walmart ontkent samenwerking met Litecoin Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Walmart is geen samenwerking aangegaan met Litecoin. Dit bevestigde de Amerikaanse supermarktketen maandagmiddag aan zakenzender CNBC, nadat er een persbericht door GlobeNewswire in omloop werd gebracht over de samenwerking. Door de samenwerking zou het mogelijk worden voor klanten van Walmart om te betalen met de cryptomunt. Litecoin steeg na nieuws, dat door verschillende grote Amerikaanse mediabedrijven was aangekondigd, maar zakte vervolgens weer net zo hard omlaag. Momenteel noteert de cryptomunt op 180,16 dollar, een daling van ongeveer 1,5 procent. Het aandeel Walmart steeg maandagmiddag met 0,2 procent. Bron: ABM Financial News

