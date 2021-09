Walmart kondigt samenwerking aan met Litecoin Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Walmart is een samenwerking aangegaan met Litecoin. Dit maakte de Amerikaanse supermarktketen maandagmiddag bekend. Door de samenwerking wordt het mogelijk voor klanten van Walmart om te betalen met de cryptomunt. "Het momentum en het enthousiasme rond het gebruik van cryptovaluta vallen niet te ontkennen en we willen online shopping voor al onze klanten vergemakkelijken", aldus CEO Doug McMillon van Walmart in een toelichting. Litecoin werd in 2011 gelanceerd. Hoewel Litecoin volgens Walmart in veel opzichten vergelijkbaar is met Bitcoin, werkt Litecoin sneller en goedkoper. Het aandeel Walmart steeg maandagmiddag met 0,6 procent. Litecoin handelt op 233 dollar, een stijging van bijna 28 procent. Bron: ABM Financial News

