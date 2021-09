Positieve start Wall Street in de maak

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de opening circa een half procent in het groen.

Afgelopen week sloten de Amerikaanse indexen nog in het rood. Het betrof de langste aaneengesloten periode van verlies sinds februari voor de S&P 500, aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

De Amerikaanse aandelenmarkten noteren desondanks nog altijd rond recordniveaus, terwijl de volatiltieit wel steeg.

De Amerikaanse beleidsmakers proberen deze maand een wetsvoorstel van 3,5 biljoen dollar onder meer voor extra uitgaven aan gezondheidszorg, onderwijs en klimaat, goedgekeurd te krijgen.

Maar beleggers kijken vooral uit naar dinsdag, wanneer er nieuwe inflatiecijfers worden gepubliceerd. Die bepalen immers het beleid van de Fed.

"Ik denk dat de stieren iets meer munitie hebben dan de beren: de overheidssteun houdt aan", aldus Gregory Perdon, chief investment officer van Arbuthnot Latham. Beleggers zijn volgens Perdon nog altijd bereid risico te nemen.

De huidige rendementen zijn een teken dat obligatiebeleggers de hogere inflatieniveaus als tijdelijk beschouwen, voegde fondsbeheerder Georgina Taylor van Invesco toe.

De macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg.

Olie noteerde maandag in het groen. Een oktober-future West Texas Intermediate steeg 1,2 procent tot 70,58 dollar, terwijl een november-future Brent 1,0 procent duurder werd op 73,68 dollar.

Analisten merkten op dat het aanbod van ruwe olie nog steeds te lijden heeft onder een traag herstel na orkaan Ida in de Golf van Mexico. Oliekartel OPEC heeft maandag de maandelijkse vooruitzichten bekendmaken. Het kartel heeft zijn verwachtingen voor de groei van de mondiale olievraag in 2022 verhoogd met 900.000 vaten per dag tot 4,2 miljoen vaten per dag.

De euro/dollar noteerde op 1,1792. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1813 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Coinbase wil met de uitgifte van obligaties 1,5 miljard dollar ophalen. De obligaties hebben verschillende looptijden. Een deel eindigt in 2028 en de rest in 2031. Over de rentevergoedingen en de aflossingsschema's wordt nog onderhandeld.

Freshworks wil 912 miljoen dollar ophalen met een beursgang die het Amerikaanse bedrijf waardeert op 8,9 miljard dollar.

Beijing wil de leenactiviteiten van Alipay afsplitsen in een aparte app, zo schreef de Financial Times maandag. Ook andere online-kredietverstrekkers in China worden door de maatregelen geraakt. Dit zet druk op Chinese techaandelen. Alibaba lijkt in New York 2 procent lager te gaan openen.

Uber kreeg vandaag in Nederland een tik op de vingers. Chauffeurs die zich in persoon met Uber hebben verbonden en die via de Uber-app passagiers vervoeren, vallen onder de CAO Taxivervoer, zo luidde de uitspraak van de Amsterdamse rechter, die daarmee de vakbond in het gelijk stelde.

Het cijferseizoen is inmiddels voor een groot deel achter de rug. Na het slot van Wall Street volgt Oracle nog wel met cijfers.

Slotstanden

De S&P 500 index verloor vrijdag 0,8 procent tot 4.458,58 punten, de Dow Jones index daalde 0,8 procent op 34.607,72 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent lager op 15.115,49 punten.