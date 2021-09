Video: deltavariant brengt Fed aan het twijfelen

(ABM FN-Dow Jones) De banengroei in de recreatie- en horecasector in de VS is in augustus tot stilstand gekomen na een aantal maanden van sterke toename en dit kan gevolgen hebben voor het verkrappen van monetaire beleid door de Federal Reserve. Dit stelde beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News.

Deze daling was voor een groot deel de reden voor de grote teleurstelling in de laatste cijfers over de niet-agrarische banen, die achterbleven bij de consensusverwachtingen met 493.000 banen.

"Zoals we rond de jaarwisseling hebben gezien, is de recreatie- en horecasector bijzonder gevoelig voor stijgingen van het aantal Covid-19-ziekenhuisopnames. Nu het aantal ziekenhuisopnames in de VS nog steeds toeneemt, vooral onder degenen die nog steeds niet gevaccineerd zijn, is het mogelijk dat de werkgelegenheid in de recreatie- en horecasector en in andere sectoren die gevoelig zijn voor Covid-19, de komende maanden verder zal afnemen", waarschuwt Juvyns.

"Wij denken dat de deltavariant het herstel van de arbeidsmarkt waarschijnlijk niet zal doen ontsporen, maar het lijkt er wel op dat het wordt vertraagd."

Als Covid-19 het herstel van de werkgelegenheid blijft vertragen, zal de Fed mogelijk pas begin volgend jaar overgaan tot tapering, verwacht JPMorgan.

Klik hier voor: deltavariant brengt Fed aan het twijfelen