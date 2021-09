Valuta: focus op Amerikaans inflatiecijfer

(ABM FN-Dow Jones) De aandacht van valutabeleggers zal deze week uitgaan naar de economische cijfers die van invloed kunnen zijn op het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week, met name het inflatiecijfer.

Na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank vorige week is volgende week de Federal Reserve aan de beurt. Omdat Fed-officials geen publieke toespraken mogen houden tot het rentebesluit, is de markt overgeleverd aan de economische cijfers die in de tussentijd worden bekendgemaakt en die het rentebesluit van de Fed nog kunnen beïnvloeden, zei valuta-analist Stefan Koopman van Rabobank maandag tegen ABM Financial News.

Daarvan is het Amerikaanse inflatiecijfer op dinsdagmiddag veruit het belangrijkste, volgens Koopman. De verwachting in de markt is nu dat er na de piek op 5,4 procent in juni en juli het cijfer voor augustus iets lager zal liggen op 5,3 procent, terwijl de kerninflatie op 4,2 procent zou moeten uitkomen.

Maar de onzekerheid is relatief groot. De marktverwachting zat de laatste tijd regelmatig mis, omdat er grote bewegingen zijn geweest in specifieke consumentenprijzen, die het totale cijfer sterk hebben beïnvoed. Met name segmenten die door de coronapandemie sterk worden geraakt, zagen de prijzen hard opveren, zoals tweedehands auto's en hotelovernachtingen.

De vraag is vooral of dit beperkt blijft tot sterke prijsstijgingen in specifieke segmenten, die vervolgens weer afvlakken, of dat de prijsstijgingen zich als een olievlek uitbreiden naar een minder sterke, maar bredere stijging van het prijsniveau.

Als de Amerikaanse inflatie hoger of breder uitvalt dan verwacht, kan dit leiden tot een toegenomen verwachting dat de Federal Reserve in november echt een begin zal moeten maken met het afbouwen van de stimulering, het zogenaamde 'taperen'. Hierdoor zal de euro weer kunnen aansterken tegenover de dollar.



Koopman ziet zelf de verstoringen in de aanvoerketens langer aanhouden dan hij eerder had verwacht. De mismatches in vraag en aanbod maken de markt een beetje "spastisch" en Koopman houdt er daarom rekening mee dat de inflatie inderdaad hardnekkiger zal blijken dan de markt had voorzien, waardoor de verwachting van tapering toeneemt en de dollar kan aansterken.

Ook industriecijfers kunnen deze week nog voor beweging zorgen in de euro/dollar. Op woensdag komen er cijfers over de industriële productie in de eurozone en de Verenigde Staten.

Bij het euro/pond speelt een rol dat het economisch herstel in het Verenigd Koninkrijk sneller afvlak dan de centrale bank had verwacht. Havikachtige uitspraken van de Bank of England over renteverhogingen in 2022 zullen mogelijk daarom moeten worden bijgesteld. Daarmee staan ook de verwachtingen van Rabobank over een aansterkend pond nu op de tocht, volgens Koopman.

De euro/dollar stond maandag op 1,1788. Het euro/pond sterling op 0,8531.