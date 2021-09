Groene koersen op Europese aandelenmarkten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese aandelenmarkten zijn de handelsweek goed begonnen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde maandag rond het middaguur een plus van 0,5 procent op 468,56 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,7 procent naar 15.725,45 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,4 procent met een stand van 6.692,70 punten. De Britse FTSE steeg ruim een half procent naar 7.067,75 punten.

Veel nieuws was er vanochtend niet. En ook vanmiddag belooft het rustig te worden.

De aandacht gaat deze week uit naar inflatiecijfers en data uit China. Beleggers zijn benieuwd of de hogere inflatie inderdaad een tijdelijk fenomeen is, en of de tegenwind in China inmiddels gaat liggen.

De euro/dollar handelde maandag op 1,1788. Olie werd een procent duurder. Oliehandelaren zijn in afwachting van een rapport van oliekartel OPEC.

Stijgers en dalers

In Frankfurt en Parijs noteren de meeste aandelen in het groen. Koploper op de Duitse beurs is HeidelbergCement met een koerswinst van 2,0 procent. Continental stijgt 1,9 procent.

In Parijs speelt TotalEnergies zich in de kijker met een stijging van 2,4 procent. In Londen stijgen BP en Royal Dutch Shell 0,9 en 1,3 procent.

Een opvallende Franse daler is Atos met een verlies van 2,2 procent. Dit aandeel is al enige weken volatiel.

In Londen valt verder Associated British Food op met een daling van 2,9 procent. AB Food meldde voorbeurs evenwel dat de aangepaste operationele winst in het op 18 september aflopende kwartaal zowel voor de voedingstak als voor Primark hoger uitvalt dan voorzien.

Het in Amsterdam genoteerde Prosus daalde 1,7 procent, na een sterkere koersdaling voor Tencent. Beijing wil de leenactiviteiten van Alipay afsplitsen in een aparte app, zo schreef de Financial Times maandag. Ook andere online-kredietverstrekkers in China worden door de maatregelen geraakt. Dit zette druk op Chinese techaandelen.

Groter nog is het verlies voor het Franse Valneva. Dat aandeel daalt 34 procent nadat de Britse overheid het contract met het vaccinbedrijf heeft opgezegd.