Groene koersenborden op Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft maandag de wind in de rug. De AEX wint rond de klok van 11 uur een half procent op 792,87 punten.

Het is vooralsnog een rustige handelsdag, met weinig macro-economisch nieuws en het cijferseizoen inmiddels achter de rug.

Komende week zullen beleggers vooral letten op inflatiecijfers en data uit China.

Marktanalist David Hewson van CMC is vooral benieuwd of de Amerikaanse inflatiecijfers dinsdagmiddag laten zien dat de hoge inflatie inderdaad slechts tijdelijk van aard is, zoals de Fed zegt. In juni lag de inflatie nog op 5,4 procent, het hoogste niveau sinds 2008, en de kerninflatie op 4,3 procent.

Hewson merkte op dat de energieprijzen hoog blijven, en dat dat ook reden was voor de Amerikaanse president Joe Biden om van de OPEC te verlangen om de productie op te voeren.

Woensdag start de handelsdag al vroeg met een serie cijfers uit China. Die zullen een indicatie geven of de groeivertraging in China voorbij is, of juist erger is geworden.

"In juli groeide de productie met 6,4 procent jaar-op-jaar, hetgeen een tegenvaller was ten opzichte van de verwachte 7,8 procent en het laagste niveau sinds augustus 2020. Voor augustus dit jaar wordt een verdere verlaging naar 5,4 procent verwacht", blikt investment manager Thomas Meijer van InsingerGilissen vooruit.

De euro/dollar handelde op 1,1789 en olie werd tot een procent duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX noteerden de meeste aandelen hoger. Koploper was AkzoNobel met een koerswinst van 1,4 procent. Verder wonnen Royal Dutch Shell en Heineken 1,2 procent.

Philips, ArcelorMittal en Adyen verloren licht. Prosus daalde 1,5 procent, na een sterkere koersdaling voor Tencent. Beijing wil de leenactiviteiten van Alipay afsplitsen in een aparte app, zo schreef de Financial Times maandag. Ook andere online-kredietverstrekkers in China worden door de maatregelen geraakt. Dit zette druk op Chinese techaandelen.

In de Midkap profiteert AMG van oplopende metaalprijzen. Het aandeel wint maar liefst 6,9 procent. Arcadis kreeg fanmail van ING en won 3,3 procent.

Galapagos en GrandVision verloren 1,4 en 1,2 procent.

Bij de smallcaps gingen bouwers BAM en Heijmans aan de leiding met een koerswinst van ruim 1,5 procent, na de halfjaarcijfers van Ballast Nedam. Pharming werd juist 3,5 procent goedkoper.

In de lokale lijst viel Alumexx op met een winst van 4,7 procent. Later deze week komt de fabrikant met een update.