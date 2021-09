Beursblik: Aegon gaat doelstellingen verhogen

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg verwacht dat Aegon zijn doelstellingen voor 2023 gaat verhogen, op basis van de sterke kasstroom en het vertrouwen dat het bestuur van de verzekeraar heeft in het behalen van die doelstellingen op alle fronten. Dit bleek maandag uit een rapport van de zakenbank.

De sterke kasstroom is mogelijk de reden waarom Aegon zijn dividend tussentijds verhoogde, waar de analisten van Berenberg nog onvoldoende aandacht aan schonken.

Op basis van de dividendverhoging en de kasstroom die Aegon verwacht voor de periode 2021-2023, aan de bovenkant van de bandbreedte van 1,4 miljard tot 1,6 miljard euro, voorziet Berenberg een meer lineaire groei van het dividend naar de doelstelling van 0,25 euro per aandeel in 2023.

Een derde positief punt is de sterke groei van de markten waar Aegon zich op richt in de Verenigde Staten. Aegon is eigenaar van een netwerk van 50.000 tussenpersonen, die goed is doorgedrongen in de Hispanic, Chinese en Vietnamese bevolkingsdelen in de VS. Het merk Transamerica is erg sterk door de focus op pensioenregelingen voor bedrijven in het middensegment, waar minder concurrentie is dan bij grote bedrijven.

De iets hogere marktrente maakt het mogelijk om vaste lijfrentes te verkopen tegen betere voorwaarden.

Berenberg heeft een koopadvies en een koersdoel van 5,40 euro voor Aegon.

Het aandeel noteerde maandag 0,9 procent hoger op 4,16 euro.