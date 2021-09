Ballast Nedam houdt omzet op peil Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ballast Nedam heeft in de eerste helft van 2021 op een licht lagere omzet wel meer winst behaald. Dit bleek maandag uit de cijfers van de Nederlandse bouwer. "We kijken terug op een goed half jaar bij Ballast Nedam", zei voorzitter Cenk Düzyol maandag. Hij meent dat het bouwbedrijf op schema ligt voor de doelen die er voor 2021 liggen. Ballast Nedam behaalde in het eerste halfjaar een omzet van 392 miljoen euro, min of meer vergelijkbaar met de omzet in de eerste helft van 2020. De EBITDA steeg van 10,8 naar 14,7 miljoen euro. Ballast Nedam heeft een orderboek van 1,4 miljard euro, wat vergelijkbaar is met de portefeuille aan het einde van 2020. "De infrastructuur sector in Nederland is over het algemeen uitdagender geworden, maar met onze huidige gezonde orderportefeuille blijft de impact hiervan voor Ballast Nedam beperkt. Dit geldt zowel voor de korte als de middellange termijn", aldus de bouwer. De stijging van de kosten van grondstoffen en materialen zorgt voor volgens Ballast Nedam wel voor druk op enkele businesscases van klanten. Tot nu toe bleef de impact op Ballast Nedam evenwel beperkt. Bron: ABM Financial News

