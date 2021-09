'India wil cryptohandel belasten' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN) India zou momenteel overwegen om een belasting in te voeren op de handel in crypto's. Dit blijkt uit een tweet van het Indiase ET Now. Niet alleen de transacties zou India willen belasten, maar ook het ecosysteem, aldus ET Now. ET Now voegde toe dat het belasten van cryptomunten niet automatisch betekent dat het ook wordt erkend als asset klasse. De Indiase overheid meent dat elke activiteit die inkomsten genereert, ook belastingen moet opleveren. Bron: ABM Financial News

