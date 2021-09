'ABN AMRO op zoek naar overnameprooi' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft zakenbank Goldman Sachs in de arm genomen in zijn zoektocht naar geschikte Europese overnameprooien. Dit schreef het Financieele Dagblad zondag op basis van bronnen. Volgens de bronnen wil de bank weer een stap naar voren zetten, nadat het jarenlang is gekortwiekt. "We worden alleen maar kleiner en onbeduidender. Daar moet je iets aan doen", zei een insider tegen de krant. Naar verluidt richt ABN AMRO zijn pijlen in eerste instantie op de Europese markt en kijkt het daarbij zeker naar private banken voor vermogende klanten. Maar de zoektocht van Goldman zal breder zijn dan louter vermogensbeheer. Van de bank die onder voormalig topman Rijkman Groenink nog de ambitie had om zich te nestelen in de top 5 van het internationale bankwezen, is nog maar weinig over. De bank werd eerst als overnameprooi opgeknipt en in de nasleep van de financiële crisis zelfs tijdelijk genationaliseerd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.