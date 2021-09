AEX start handelsweek vermoedelijk licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,15 procent. Afgelopen week koerste de AEX op weekbasis met 0,3 procent nog nipt hoger op een slot van 788,48 punten.

Wall Street opende vrijdag nog vrijwel onveranderd, maar de S&P 500 gaf in de loop van de handelsdag steeds meer terrein prijs. De hoofdindex sloot uiteindelijk met een verlies van 0,8 procent. Voor de vijfde achtereenvolgende handelsdag gaf de index van de ongeveer 500 grootste Amerikaanse ondernemingen daardoor terrein prijs, nadat in de voorafgaande handelsweken nog overtuigend recordstanden werden aangescherpt.

De Amerikaanse hoofdindices noteren wel nog steeds dicht bij die recordniveaus, net als de Europese indices, maar aandelen zijn in september wel volatieler geworden na een groot deel van de zomer in een vrijwel rechte lijn te zijn gestegen. Marktvolgers wijzen op een reeks van factoren achter de volatiliteit, zoals onder meer hoge waarderingen.

Een omslagpunt is mogelijk ook de vrijgave van een teleurstellend banenrapport in de VS voorafgaand aan de verliesreeks van de S&P. Beleggers maken zich zorgen over een terugval van de economie, terwijl de Federal Reserve zich juist opmaakt om de monetaire stimuleringsmaatregelen te verminderen, onder meer omdat de inflatie flink aantrekt.

Vrijdag werden Amerikaanse beleggers nog geconfronteerd met een stijging van de producentenprijzen in augustus op jaarbasis van 8,3 procent, na een stijging van 7,8 procent in juli en 6,3 procent in juni.

"Knelpunten in het aanbod, voorraadtekorten, hogere grondstofprijzen en hogere transportkosten hebben allemaal bijgedragen aan hogere kosten voor bedrijven”, aldus Charlie Ripley, beleggingsstrateeg bij Allianz Investment Management. "De vrijgave [vrijdag] van de producentenprijzen zou de Fed de ogen moeten openen, aangezien de inflatiedruk nog steeds niet lijkt te verminderen en dit zal de consument de komende maanden waarschijnlijk voelen", waarschuwde hij.

Dinsdag krijgen beleggers inzicht in de mate waarin ondernemingen hun gestegen kosten doorberekenen aan consumenten met de vrijgave van de Amerikaanse consumentenprijzenindex in augustus. Economen gepolst door FactSet voorzien een inflatie van 5,3 procent.

In juni lag de inflatie nog op 5,4 procent, het hoogste niveau sinds 2008, en de kerninflatie op 4,3 procent.

Alibaba in Hongkong onderuit

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend eensgezind lager, maar de verliezen blijven beperkt met uitzondering van de Hang Seng index in Hongkong, waar een verlies van 2,4 procent op de borden staat. Techgigant Alibaba gaat met 6 procent onderuit na berichtgeving van de Financial Times dat Beijing zijn uiterst succesvolle dochteronderneming Alipay wil laten opsplitsen. Vorig jaar blokkeerden de autoriteiten al een beursgang van Alipay, dat onder meer eigenaar is van ’s werelds grootste betalingssysteem met meer dan 500 miljoen gebruikers.

Ook producenten van elektrische auto’s staan onder druk nadat de minister van Industrie, technologie en informatie Xiao Yaqing vanochtend zei dat er te veel producenten zijn en dat er een consolidatieslag zal worden aangemoedigd.

De Chinese autoriteiten verstevigen steeds meer hun grip op het bedrijfsleven en de macht van de grote techbedrijven wordt ingeperkt. De Hang Seng index heeft sinds een piek in februari al bijna 20 procent prijsgegeven in een periode waarin wereldwijd bijna alleen maar records werden aangescherpt.

Olieprijzen in de lift

Een oktoberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 2,3 procent hoger op 69,72 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend stijgt de future met krap een half procent verder. Op weekbasis sloot de prijs voor een vat ruwe olie 0,6 procent hoger.

De olieprijs kwam donderdag nog onder druk te staan na berichten dat China van plan was een deel van zijn strategische reserves vrij te geven, in een poging om de oplopende grondstofprijzen een halt toe te roepen. Marktvolgers waren echter niet onder de indruk, aangezien Beijing volgens hen refereerde naar reserves die al eerder deze zomer zouden zijn vrijgegeven.

"De timing van de aankondiging is bizar en kan alleen worden geïnterpreteerd als een poging van de Chinese overheid om de markt [olieprijs] naar beneden te praten", zei marktanalist Michael Tan van RBC Capital Marktets.

Ondertussen blijft de productie van ruwe olie in de Golf van Mexico beperkt na orkaan Ida, die op 29 augustus aan land kwam aan de kust van de Golf van Louisiana. Het Bureau of Safety and Economic Enforcement schatte donderdag dat 76,48 procent van de olieproductie en meer dan 77 procent van de aardgasproductie in de Golf nog stil ligt.

De macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg.

Bedrijfsnieuws

ArcelorMittal tekende een overeenkomst met de regering van Liberia, voor wat één van de grootste mijnbouwprojecten in West-Afrika moet worden. Het uitbreidingsproject ter waarde van 800 miljoen euro betreft onder andere de aanleg van verwerkings-, spoor- en havenfaciliteiten.

Nederlandse banken kunnen een massaclaim tegemoet zien omdat ze consumenten tientallen jaren bewust te veel variabele rente in rekening hebben gebracht. Dit meldde belangenorganisatie Qollect vrijdag in een persbericht.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index verloor vrijdag 0,8 procent tot 4.458,58 punten, de Dow Jones index daalde 0,8 procent op 34.607,72 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent lager op 15.115,49 punten.