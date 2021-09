Beursblik: kluisjes InPost blijven terrein winnen in Polen

(ABM FN-Dow Jones) De omzetgroei van InPost van 30 procent in het tweede kwartaal was drie keer sterker dan de marktgroei in Polen, terwijl het bedrijf goed was voor 98 procent van de nieuwe bezorgkluisjes die in het eerste halfjaar in het land werden geplaatst. Dat stelde Jefferies maandag in een rapport.

InPost haalt ongeveer 55 procent van zijn volume in Polen van Allegro, dat nu ook zelf kluisjes wil gaan exploiteren. Bij Allegro daalde de omzetgroei van 46 procent in het eerste kwartaal naar 11 procent in het tweede kwartaal, wat betekent dat de volumes van InPost buiten Allegro om in het tweede kwartaal met meer dan 50 procent stegen, zo berekende analist David Kerstens.

Dit is te danken aan 7.000 nieuwe klanten, waaronder Amazon.com.

De populariteit van bezorging in kluisjes wint snel terrein in Polen, omdat het handiger, goedkoper en milieuvriendelijker is dan het afleveren aan de deur. Het marktaandeel was in 2017 al 21 procent, in 2020 43 procent en zal in 2025 naar verwachting van Jefferies 52 procent zijn.

Het EBITDA-resultaat en de omzetgroei van InPost waren conform de verwachtingen van Jefferies en InPost handhaafde zijn verwachtingen voor 2021.

Jefferies herhaalde het koopadvies met een koersdoel van 24,00 euro voor InPost. Het aandeel sloot vrijdag op 15,23 euro.