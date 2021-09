Verdere daling aantal faillissementen in augustus

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal faillissementen van bedrijven in Nederland is in augustus opnieuw gedaald. Dat bleek maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het aantal failliete bedrijven daalde van 109 in juli naar 98 in augustus. In juni stond het aantal faillissementen nog op 121. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 816 in mei 2013.

Sinds de start van de coronacrisis heeft de overheid een uitgebreid steunpakket opgetuigd voor bedrijven. Deze steun houdt grotendeels op in oktober.

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in augustus 109 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken, failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 24. Dat zijn er 7 meer dan in juli.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in augustus de meeste faillissementen uitgesproken in de sector bouwnijverheid.