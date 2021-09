Europese beurzen openen iets lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet, na verliezen op Wall Street en in Azië.

IG voorziet een openingsverlies van 18 punten voor de Duitse DAX, een min van 7 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 2 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag overwegend lager gesloten.

Marktvolgers spraken vrijdag van een fragiel sentiment. De Europese aandelenmarkten zagen gedurende de tweede helft van de handelsdag hun opgebouwde winsten weer vervliegen. Verschillende analisten waarschuwden voor aanhoudende koersdruk in de komende weken tot maanden.



Evenwel, "welke keuzes hebben beleggers? Is er een alternatief voor aandelen wanneer de rente zo laag is en [prognoses laten zien] dat de economie nog steeds groeit?", zei marktanalist Lauren Goodwin van New York Life Investments.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Duitse consumentenprijzen in augustus conform een eerdere meting iets sterker zijn gestegen dan in de voorgaande maand. De inflatie bedroeg op jaarbasis 3,9 procent, terwijl het prijsniveau op maandbasis ongewijzigd was.

De Britse export over juli liet een daling zien. De industriële productie van de Britten steeg in dezelfde maand ten opzichte van juni aanzienlijk meer dan verwacht. De Franse productie steeg in juli minder dan een maand eerder en bleef ook achter bij de prognoses.

Bedrijfsnieuws

Het Duitse energieconcern RWE mag twee nieuwe windparken in Duitse wateren gaan bouwen. Het aandeel RWE daalde circa 1,0 procent.

In Parijs ging Atos aan kop met een winst van circa 6,5 procent. Unibail-Rodamco-Westfield daalde ruim 4,0 procent en was daarmee de sterkste daler onder de hoofdaandelen. Ook in Amsterdam was Unibail de grootste daler. De koploper in Nederland waren de halfgeleiders. ASMI en Besi wonnen 4 procent en ASML werd 1,5 procent duurder. Het Duitse Infineon steeg 2,0 procent en in Parijs werd STMicroelectronics 1,7 procent duurder.

In Frankfurt trok naast Infineon ook Siemens de kar met een winst van 1,9 procent. Daimler won circa 0,8 procent. Fresenius verloor ruim 4 procent, terwijl Deutsche Telekom ruim 2,0 procent daalde.

In Londen steeg Antofagasta circa 3,0 procent, JD Sports won ruim 2,0 procent en Glencore noteerde ruim 1,0 procent hoger. Vodafone verloor bijna 2,0 procent.

Euro STOXX 50 4.170,35 (-0,2%)

STOXX Europe 600 466,34 (-0,3%)

DAX 15.609,81 (-0,1%)

CAC 40 6.663,77 (-0,3%)

FTSE 100 7.029,20 (+0,1%)

SMI 12.060,64 (-0,5%)

AEX 788,49 (+0,2%)

BEL 20 4.178,00 (-0,9%)

FTSE MIB 25.686,47 (-0,9%)

IBEX 35 8695.30 (-1,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag nog lager gesloten.

Aandelen blijven dicht bij hun recordniveau's, maar zijn in september volatiel geworden na een groot deel van de zomer te zijn gestegen. Marktvolgers wijzen op een reeks factoren achter de volatiliteit, zoals hoge waarderingen en het vooruitzicht dat de Fed binnenkort zal beginnen met het afbouwen van een deel van de stimuleringsmaatregelen.

De verspreiding van de deltavariant van het coronavirus heeft de zorgen onder beleggers tevens vergroot door het vooruitzicht op een vertraging van de economie, zei marktanalist Jane Foley van Rabobank. "Er zijn goede redenen om beleggers een beetje nerveus te maken", zei zij.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in de Verenigde Staten bekend dat de producentenprijzen in augustus iets meer zijn gestegen dan verwacht. Op maandbasis was sprake van een stijging met 0,7 procent, terwijl de prijzen op jaarbasis met 8,3 procent zijn gestegen.

De groothandelsvoorraden in de VS zijn in juli op maand- en jaarbasis gestegen met respectievelijk 0,6 procent en 11,5 procent.

Een oktoberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 2,3 procent, ofwel 1,58 dollar, hoger op 69,72 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op weekbasis sloot de prijs voor een vat ruwe olie 0,6 procent hoger.

Op macro-economisch vlak staan maandag in de Verenigde Staten geen macro-publicaties geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Kroger kwam voorbeurs met cijfers en verhoogde daarbij ook de outlook voor heel dit jaar. De aangepaste winst per aandeel kwam afgelopen kwartaal uit op 0,80 dollar tegen 0,73 dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Analisten die vooraf werden gepolst door FactSet gingen uit van 0,64 dollar per aandeel. Het aandeel daalde ruim 7,0 procent.

Grubhub, DoorDash en Uber Eats slepen New York City voor de rechter vanwege plannen van de stad om de huidige regelgeving rond maaltijdbezorging permanent te maken, waaronder een plafond voor commissies die in rekening mogen worden gebracht. Dit meldden verschillende Amerikaanse media.

Toezichthouders hebben Wells Fargo een boete van 250 miljoen dollar opgelegd wegens gebrek aan vooruitgang bij het aanpakken van langdurige problemen binnen de hypotheekactiviteiten, waaronder de restitutie aan gedupeerde klanten en het verbeteren van de risk-and-compliance processen. Het aandeel daalde 0,1 procent.

Mastercard is van plan CipherTrace over te nemen, een bedrijf dat zich richt op beveiliging en fraude binnen de cryptowereld. Financiële details werden niet gemeld. Mastercard verloor ruim 1,0 procent.

S&P 500 index 4.458,58 (-0,8%)

Dow Jones index 34.607,72 (-0,8%)

Nasdaq Composite 15.115,49 (-0,9%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag overwegend lager.

Nikkei 225 30.313,47 (-0,2%)

Shanghai Composite 3.706,73 (+0,1%)

Hang Seng 25.686,91 (-2,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1794. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,1813 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1829 op de borden.

USD/JPY Yen 109,96

EUR/USD Euro 1,1794

EUR/JPY Yen 129,71

MACRO-AGENDA:

06:30 Faillissementen - Augustus (NL)

00:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Oracle - Cijfers eerste kwartaal (VS)