Inflatiecijfers bepalen de beursweek

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers letten komende week vooral op een aantal interessante macrocijfers en sorteren verder al voor op de rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve op 21 en 22 september.

Maandag en dinsdag zullen oliebeleggers letten op de rapporten van OPEC en IEA. Maar meer aandacht zal er zijn voor de Amerikaanse inflatie op dinsdagmiddag.

Marktanalist David Hewson van CMC is vooral benieuwd of de cijfers laten zien dat de hoge inflatie inderdaad slechts tijdelijk van aard is, zoals de Fed ook meent. In juni lag de inflatie nog op 5,4 procent, het hoogste niveau sinds 2008, en de kerninflatie op 4,3 procent.

Hewson merkte op dat de energieprijzen hoog blijven, en dat dat ook reden was voor de Amerikaanse president Joe Biden om van de OPEC te verlangen om de productie op te voeren.

Woensdag start de handelsdag al vroeg met een serie cijfers uit China. Die zullen een indicatie geven of de groeivertraging in China voorbij is, of juist erger is geworden.

"In juli groeide de productie met 6,4 procent jaar-op-jaar, hetgeen een tegenvaller was ten opzichte van de verwachte 7,8 procent en het laagste niveau sinds augustus 2020. Voor augustus dit jaar wordt een verdere verlaging naar 5,4 procent verwacht", blikt investment manager Thomas Meijer van InsingerGilissen vooruit.

Daarna volgen inflatiedata uit het VK en Frankrijk. Alvorens de blik zich richt op de VS, is er eerst nog een productiecijfer uit de eurozone. Woensdagmiddag staan dan onder meer nog de Empire State index en de industriële productie op de rol. Ook is er het wekelijkse olievoorradenrapport uit Amerika.

Donderdag volgen dan de wekelijkse steunaanvragen in de VS. Ook de Amerikaanse detailhandelsverkopen zullen goed gevolgd worden. Verder is er de Philadelphia Fed index.

Vrijdag eindigt relatief rustig met Britse detailhandelsverkopen, een inflatiecijfer uit de eurozone en het Amerikaanse consumentenvertrouwen berekend door de Universiteit van Michigan.

Qua bedrijfscijfers is het seizoen nu wel voorbij. Beleggers kijken op woensdag nog naar de halfjaarcijfers van Alumexx en de jaarvergadering van DGB.

In de VS staan maandag nog de cijfers van Oracle geagendeerd en op woensdag is er een update van de Zweedse modegigant H&M en diens Spaanse tegenhanger Inditex.