Olieprijs hoger gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, terwijl beleggers het besluit van China om ruwe olie uit zijn strategische reserves vrij te geven beoordeelden en het herstel van de productie in de Golf van Mexico na orkaan Ida nauwgezet volden. Op weekbasis sloot de prijs voor een vat ruwe olie 0,6 procent hoger. De olieprijs kwam donderdag onder druk te staan na berichten dat China van plan was een deel van zijn strategische reserves vrij te geven, in een poging om de inflatie van de grondstofprijzen te verminderen. Marktvolgers waren echter niet onder de indruk, aangezien Beijing volgens hen refereerde naar reserves die al eerder deze zomer zouden zijn vrijgegeven. "De stap is een zogenaamde rode haring en verwijst waarschijnlijk naar een vrijgave eerder deze zomer", zei marktanalist Michael Tan van RBC Capital Marktets. "De timing van de aankondiging is bizar en kan alleen worden geïnterpreteerd als een poging van de Chinese overheid om de markt [olieprijs] naar beneden te praten", zei hij. Ondertussen blijft de productie van ruwe olie in de Golf van Mexico beperkt na orkaan Ida, die op 29 augustus aan land kwam aan de kust van de Golf van Louisiana. Het Bureau of Safety and Economic Enforcement schatte donderdag dat 76,48 procent van de olieproductie en meer dan 77 procent van de aardgasproductie in de Golf nog stil ligt. "De totale verliezen aan ruwe olie als gevolg van orkaan Ida bedragen nu iets meer dan 22 miljoen vaten en aangezien de productie nog steeds niet is hersteld, zal dit groeien", zei analist Warren Patterson van ING. Een oktoberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 2,3 procent, ofwel 1,58 dollar, hoger op 69,72 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

