Wall Street koerst af op vlak slot

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag vlak met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index noteerde vlak op 4.493,48 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 34.849,36 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent hoger op 15.258,04 punten. Aandelen blijven dicht bij hun recordniveau's, maar zijn in september volatiel geworden na een groot deel van de zomer te zijn gestegen. Marktvolgers wijzen op een reeks factoren achter de volatiliteit, zoals hoge waarderingen en het vooruitzicht dat de Fed binnenkort zal beginnen met het afbouwen van een deel van de stimuleringsmaatregelen. De verspreiding van de deltavariant van het coronavirus heeft de zorgen onder beleggers tevens vergroot door het vooruitzicht op een vertraging van de economie, zei marktanalist Jane Foley van Rabobank. "Er zijn goede redenen om beleggers een beetje nerveus te maken", zei zij. Op macro-economisch vlak werd vrijdag in de Verenigde Staten bekend dat de producentenprijzen in augustus iets meer zijn gestegen dan verwacht. Op maandbasis was sprake van een stijging met 0,7 procent, terwijl de prijzen op jaarbasis met 8,3 procent zijn gestegen. De groothandelsvoorraden in de VS zijn in juli op maand- en jaarbasis gestegen met respectievelijk 0,6 procent en 11,5 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1816. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1826 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1825 op de borden. De olieprijs steeg vrijdag tot 1,9 procent. Op macro-economisch vlak staan maandag in de Verenigde Staten geen macro-publicaties geagendeerd. Bedrijfsnieuws Kroger kwam voorbeurs met cijfers en verhoogde daarbij ook de outlook voor heel dit jaar. De aangepaste winst per aandeel kwam afgelopen kwartaal uit op 0,80 dollar tegen 0,73 dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Analisten die vooraf werden gepolst door FactSet gingen uit van 0,64 dollar per aandeel. Het aandeel daalde 7,8 procent. Grubhub, DoorDash en Uber Eats slepen New York City voor de rechter vanwege plannen van de stad om de huidige regelgeving rond maaltijdbezorging permanent te maken, waaronder een plafond voor commissies die in rekening mogen worden gebracht. Dit meldden verschillende Amerikaanse media. Toezichthouders hebben Wells Fargo een boete van 250 miljoen dollar opgelegd wegens gebrek aan vooruitgang bij het aanpakken van langdurige problemen binnen de hypotheekactiviteiten, waaronder de restitutie aan gedupeerde klanten en het verbeteren van de risk-and-compliance processen. Het aandeel steeg 0,8 procent. Mastercard is van plan CipherTrace over te nemen, een bedrijf dat zich richt op beveiliging en fraude binnen de cryptowereld. Financiële details werden niet gemeld. Mastercard verloor 0,6 procent. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News