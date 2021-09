Pas op de plaats voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week nauwelijks van zijn plaats gekomen. De AEX sloot vrijdag op 788,49 punten. Dat was een weer eerder 789,55 punten, toen goed voor een weekwinst van 0,3 procent.

Onder beleggers heerste afgelopen week wat terughoudendheid na een zwak banenrapport uit de Verenigde Staten vorige week vrijdag en in aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank.

Na de sterke rally op de aandelenmarkten van de afgelopen weken, haalden beleggers hier en daar wat geld van tafel, zo zag investment manager Simon Wiersma van ING. Signalen van afzwakkende economische groei bij aanhoudend hoge inflatie en de Federal Reserve die later dit jaar de geldkraan mogelijk iets dichter draait, waren redenen om wat winst te nemen afgelopen week.

Het banenrapport van vorige week gaf op maandag wel een positieve impuls op de beurzen. Beleggers zijn van mening dat de zwakker dan voorziene Amerikaanse banencijfers ervoor zullen zorgen dat de taperingplannen van de Federal Reserve op de langere baan worden geschoven.

In dit licht keken beleggers dan ook uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag.

De ECB handhaafde, zoals verwacht, de rentes. Daarnaast zei de centrale bank het tempo van het Pandemic Emergency Purchase Programme af te bouwen naar een bescheiden lager tempo dan in de voorgaande twee kwartalen.

De ECB zet daarmee een eerste stap in het terugschroeven van de stimulering, of 'taperen', zei econoom Bas van Geffen van Rabobank, zoals volgens hem ook wel werd verwacht door de markt, na de verbetering van de economische data in het afgelopen jaar. De extra schep stimulering van maart wordt hiermee weer teruggedraaid, volgens Van Geffen.

De maandelijkse opkopen zullen vermoedelijk verlaagd worden naar 60 miljard euro, nadat dit in het tweede en derde kwaal nog circa 80 miljard euro was, zo verwacht beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen.

Toch meent voorzitter Christine Lagarde van de ECB dat van verkrapping geen sprake is. "The lady isn't tapering", zei zij donderdag zelf in een toelichting op het rentebesluit. Daarmee parafraseerde ze de legendarische Britse premier Margaret Thatcher, die in 1980 liet weten niet te buigen voor druk om haar economische beleid terug te draaien.

Het muntpaar euro/dollar daalde met 0,5 procent op weekbasis tot 1,1820. "Risk-off is key", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank. De dollar wordt doorgaans als veilige haven beschouwd.

Ook op de oliemarkt bleven de bewegingen relatief beperkt, hoewel de olieprijs vrijdag een zet hoger kreeg. Een traag herstel van de ruwe olieproductie in de Golf van Mexico in de nasleep van orkaan Ida speelde de olieprijs in de kaart, terwijl ook een daling van de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten een positief effect had.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg ASMI deze week met 9,5 procent. Berenberg en Bank of America zagen voldoende aanleiding om hun koersdoel voor het aandeel te verhogen. De Amerikaanse bank ziet zelfs ruimte tot 464 euro. KPN steeg met 3,4 procent. Op maandag daalde het aandeel nog meer dan 3 procent na speculatie dat concurrent T-Mobile Nederland in handen zou vallen van de Indiase miljardair Mukesh Ambani. De vrees voor een prijsoorlog leek op dinsdag echter alweer vervlogen, nu Deutsche Telekom de Nederlandse activiteiten verkoopt aan een consortium van Apax en Warburg Pincus.

DSM daalde op weekbasis 0,1 procent. Het speciaalchemiebedrijf nam zuivelconcern First Choice Ingredients over voor 453 miljoen dollar. Degroof Petercam sprak van een goede versterking voor DSM, maar Morgan Stanley noemde de betaalde prijs wel aan de hoge kant.

Signify leverde juist maar liefst 6,6 procent in. Prosus daalde met 4,5 procent. Prosus is grootaandeelhouder in Tencent en Chinese staatsmedia wisten afgelopen week te melden dat aanbieders van online spelletjes, een zeer winstgevende tak van sport voor Tencent, zich moesten melden bij de toezichthouders. Hoogstwaarschijnlijk mogen jonge gamers nog maar een beperkte tijd per week gamen. Ook zal Beijing de komende tijd geen nieuwe spellen toelaten tot de markt.

In de AMX won Alfen 6,3 procent en Aperam 1,0 procent. Tijdens een beleggersdag liet Aperam weten dat de aangepaste EBITDA in 2025 ongeveer 300 miljoen euro hoger uit zal komen dan tussen 2016 en 2018.

InPost leverde juist 3,3 procent in na cijfers. Het Poolse bedrijf heeft in het tweede kwartaal van 2021 de resultaten fors zien aantrekken en herhaalde de eerder opwaarts bijgestelde outlook voor het jaar. Barclays verhoogde het koersdoel. Intertrust daalde met 3,8 procent.

Onder de kleinere aandelen won TomTom 11,7 procent en CTP 2,0 procent. CTP deed twee overnames in Bulgarije.

CM.COM daalde 5,8 procent in de nasleep van een obligatieuitgifte.

Het lokaalgenoteerde Ease2Pay maakte een koersval van 16,1 procent na cijfers. Ease2Pay heeft in de eerste helft van dit jaar de resultaten zien aantrekken, ondanks dat lockdowns een negatieve impact hadden in het eerste kwartaal. Voor de komende boekjaren verwacht Ease2pay dat de kasstroom zich positief zal ontwikkelen.