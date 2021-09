Europese beurzen overwegend lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag overwegend lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,3 procent tot 466,34 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,1 procent op 15.609,81 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,3 procent op 6.663,77 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent hoger op 7.029,20 punten.

Marktvolgers spraken vrijdag van een fragiel sentiment. De Europese aandelenmarkten zagen gedurende de tweede helft van de handelsdag hun opgebouwde winsten weer vervliegen. Verschillende analisten waarschuwden voor aanhoudende koersdruk in de komende weken tot maanden.



Evenwel, "welke keuzes hebben beleggers? Is er een alternatief voor aandelen wanneer de rente zo laag is en [prognoses laten zien] dat de economie nog steeds groeit?", zei marktanalist Lauren Goodwin van New York Life Investments.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Duitse consumentenprijzen in augustus conform een eerdere meting iets sterker zijn gestegen dan in de voorgaande maand. De inflatie bedroeg op jaarbasis 3,9 procent, terwijl het prijsniveau op maandbasis ongewijzigd was.

De Britse export over juli liet een daling zien. De industriële productie van de Britten steeg in dezelfde maand ten opzichte van juni aanzienlijk meer dan verwacht. De Franse productie steeg in juli minder dan een maand eerder en bleef ook achter bij de prognoses.

De euro/dollar noteerde op 1,1829. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1824 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1825 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 2,0 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

Het Duitse energieconcern RWE mag twee nieuwe windparken in Duitse wateren gaan bouwen. Het aandeel RWE daalde circa 1,0 procent.

In Parijs ging Atos aan kop met een winst van circa 6,5 procent. Unibail-Rodamco-Westfield daalde ruim 4,0 procent en was daarmee de sterkste daler onder de hoofdaandelen. Ook in Amsterdam was Unibail de grootste daler. De koploper in Nederland waren de halfgeleiders. ASMI en Besi wonnen 4 procent en ASML werd 1,5 procent duurder. Het Duitse Infineon steeg 2,0 procent en in Parijs werd STMicroelectronics 1,7 procent duurder.

In Frankfurt trok naast Infineon ook Siemens de kar met een winst van 1,9 procent. Daimler won circa 0,8 procent. Fresenius verloor ruim 4 procent, terwijl Deutsche Telekom ruim 2,0 procent daalde.

In Londen steeg Antofagasta circa 3,0 procent, JD Sports won ruim 2,0 procent en Glencore noteerde ruim 1,0 procent hoger. Vodafone verloor bijna 2,0 procent.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent lager op 4.482,69 punten. De Dow Jones index daalde 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het rood.